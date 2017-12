Menys carn vermella I més llegums

Complint amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la nova guia de l’alimentació per a l’etapa escolar de 3 a 12 anys insta a consumir carn vermella i processada als menjadors escolars com a màxim un cop a la setmana. Per contra, s’incrementa el pes dels llegums i dels aliments integrals, com la pasta, l’arròs i el pa integral, i s’aposta per recuperar derivats farinacis no refinats. Així mateix s’insta a incrementar l’oferta d’hortalisses, fruita i fruites seques.

“Es recomana la carn vermella un màxim d’un cop a la setmana per deixar marge a les famílies perquè puguin donar-ne a casa un altre dia. I en els menús que posem d’exemple els llegums apareixen molt com a plat principal, és a dir, que no hi ha tall”, explica Gemma Salvador, nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquestes són algunes de les novetats de la nova guia d’alimentació als menjadors escolars de Catalunya, que també posa l’accent en l’acompanyament dels àpats i el respecte de la sensació de sacietat dels nens. “Els infants han d’aprendre a autoregular la sensació de gana i s’ha de respectar que ells decideixin quina quantitat volen menjar del que se serveix aquell dia”, explica Salvador. La premissa de no forçar els nens a acabar-se el plat també és aconsellable en el cas dels nens de 3 anys. “Es parteix d’una quantitat mínima i es modula en funció del que l’infant expressi”, afegeix aquesta nutricionista.

Aquesta no és només una mesura preventiva de l’obesitat, sinó que també és una de les eines per contribuir a acabar amb el malbaratament de menjar. És una altra de les noves incorporacions de la guia. “Entenem que el menjador escolar no és un entorn on hi hagi gaire malbaratament perquè es treballa amb quantitats molt ajustades, però sí que hi ha malbaratament al plat”, diu Salvador. La millora de les presentacions i de les preparacions dels plats, fer partícips els nens del procés alimentari fent-los parar i desparar taula i servir-se ells el menjar formen part també de les estratègies per reduir el malbaratament de menjar.

Menys sucs naturals i processats

La guia de l’alimentació per a l’etapa escolar recomana la ingesta de carn blanca d’un a tres cops a la setmana, el mateix per al peix i, entre un i dos cops a la setmana, ou. Així mateix, també es recomana disminuir la ingesta d’aliments poc saludables com els sucs -tant naturals com processats, ja que és preferible la fruita sencera-, les galetes, els aliments especials per a infants -tipus galetes amb formes d’animals-, els cereals d’esmorzar ensucrats i, en general, els aliments processats i enriquits en sucres. La guia proposa alternatives més saludables per als esmorzars i els berenars, com ara peces de fruita fresca o seca, iogurt amb muesli no ensucrat o macedònia amb iogurt. “Es posen exemples modèlics en què no hi hagi productes rics en sucres afegits”, indica Salvador. La guia també potencia els aliments estacionals i de proximitat i recorda que, més enllà dels embotits, també hi ha alternatives de proteïna vegetal per als entrepans. El document sobre l’alimentació en l’etapa escolar, que va adreçat a famílies, escoles i responsables de menjadors escolars, ha sigut consensuat per una trentena de professionals.

Pel que fa a la piràmide de l’alimentació saludable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la comissió d’experts s’ha reunit recentment per debatre els canvis que cal incorporar, com va avançar l’ARA. Els experts en nutrició i salut pública encara no s’han posat d’acord sobre la conveniència de retirar els embotits i els dolços, que ara són de consum ocasional. “Estem debatent com millorar alguns missatges i si es retira el bloc de consum ocasional, però encara no hi ha consens unànime”, va confirmar Salvador. Tots els experts estan d’acord, però, que s’ha d’insistir a reduir els lactis ensucrats, ja que se n’ha detectat un augment important.