Meritxell Sánchez-Amat: “Les propostes De l’ICS no ataquen el problema de fons”

Meritxell Sánchez-Amat és metge de família del CAP Besòs de Barcelona i membre del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP).

La primària està al límit?

En una fase agònica. El problema ve de fa temps. Mai ningú ha cregut en la primària. Som un actor subaltern, es prioritzen els recursos destinats als centres hospitalaris abans que als d’atenció primària. Tenim un problema de model que ha derivat en problemes com la sobrecàrrega assistencial, que s’explica pel fet de no dotar la primària dels recursos que necessita. Des de fa anys l’envelliment de la població i l’augment de la diversitat cultural porten a un augment de les patologies. Assumim una complexitat de casos més gran sense tenir els recursos que calen, i això es tradueix en el fet que deixem de fer bé l’atenció domiciliària i la pal·liativa, per exemple. La potència de l’atenció primària es perd.

Com es millora la situació?

Calen canvis organitzatius. Que els equips participin en l’elecció de les direccions dels centres. Fins ara hem trobat que hi ha direccions allunyades dels equips. D’altra banda, també necessitem més recursos, cal que es destini el 25% del pressupost de salut a l’atenció primària. En definitiva, és necessari que el sistema s’organitzi al voltant de l’atenció primària. Que siguem el referent del pacient, perquè som els que el coneixem més bé. Tenim una visió de l’entorn i de la família. Intentem prendre decisions adaptades a la persona. Aquest corpus de coneixement que tenim és menyspreat pel sistema i per nosaltres mateixos.

¿Com valora les propostes que ha presentat l’ICS?

Només estan dirigides a un únic col·lectiu, el dels metges, obviant que l’atenció primària està formada també per altres col·lectius professionals. A banda d’això, em semblen insuficients perquè no ataquen el problema de fons i no queda clar d’on trauran el pressupost per fer-ho. Temo que finalment quedin en no res i s’excusin en circumstàncies externes per no haver de complir.

A la vaga s’hi han sumat altres col·lectius del sector. ¿Això els dona més força?

És una vaga de l’atenció primària; mai s’havia fet i ara és el moment. Ens sembla perfecte que hi hagi altres col·lectius que se sumin a la vaga, però hi ha dificultats per fer entendre a l’atenció hospitalària la importància de la primària. Crec, però, que hi ha el risc que les nostres reivindicacions quedin diluïdes. La primària té unes demandes específiques.

Quina resposta esperen de l’ICS?

Caldran més accions. Si s’arriba a acords, seran petits i no faran que el malestar canviï. La vaga d’aquesta setmana és una oportunitat perquè la primària es miri al mirall i vegi el potencial que té.