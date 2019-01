Més de la meitat dels adolescents de Catalunya conviuen amb el 'bullying'

La Fundació Barça ha publicat aquest dimarts un informe que assegura que un 54% dels adolescents de Catalunya han conviscut amb l'assetjament escolar ('bullying'), ja sigui com a agressors, víctimes o testimonis actius o passius, segons una enquesta feta a 8.600 joves de 14 a 18 anys. Un 20% dels enquestats diuen haver patit assetjament escolar.

Aquest fenomen causa "un intens sofriment" al 90% de les víctimes i ja és la preocupació més gran dels adolescents, més que les drogues i el fracàs escolar, segons l'enquesta feta a través del portal digital 'Adolescents.cat'. L'estudi de la Fundació Barça també ressalta que les xarxes socials multipliquen la difusió de missatges vexatoris de l'assetjament escolar, que segons els afectats pot durar de tres a quatre anys.

Per trencar amb el 'bullying', l'estudi destaca que els testimonis de les agressions són la peça clau: els que normalment s'escuden en el "no n'hi ha per a tant", "és estrany, és normal que es fiquin amb ell i "només és una broma", o fins i tot els que tenen por d'intercedir-hi i patir-ne les conseqüències. Tots ells reforcen que el conflicte es normalitzi i que la victimització quedi oculta a ulls dels professors, que a vegades "perceben més les accions vexatòries com a casos puntuals i no les veuen com la trajectòria d'una agressió".

L'estudi ha comptat amb entrevistes a adolescents implicats, víctimes, agressors i observadors, així com amb cinc especialistes en psicologia, pedagogia, antropologia, judicatura i seguretat, que indiquen que una de les dificultats perquè l'agressor deixi d'agredir és la complicitat i el suport del grup.

Les víctimes, que en un 70% pateixen l'assetjament escolar en forma d'aïllament i buit dels altres alumnes, tenen tendència a culpar-se a si mateixes, malgrat que l'assetjament escolar no estigui associat a característiques individuals específiques.