Els reptes de la sanitat catalana: Més infermeres, més metges de primària i més especialistes als hospitals comarcals

La primera cimera dels professionals sanitaris ha acabat amb un diagnòstic de les necessitats de la sanitat catalana i amb quatre reptes urgents: millorar les ràtios d'infermeria per acostar-les a les d'altres països europeus, fer més atractiva l'especialitat d'atenció primària, coordinar millor la formació dels professionals amb les necessitats reals del sistema i incorporar més metges especialistes als hospitals comarcals.

Aquest és el diagnòstic que ha fet la professió sanitària que aquest dimecres s'ha reunit en una cimera convocada pel departament de Salut. L'objectiu: redefinir el model sanitari del futur tenint en compte que tant les necessitats dels pacients com el perfil dels professionals ha canviat. Durant la trobada no s'ha parlat, però, del repte més urgent que passa per solucionar la precarietat laboral dels professionals sanitaris, especialment els de l'atenció primària.

A ningú no se li escapa que la sobrecàrrega assistencial i la precarietat laboral dels metges de primària és un dels motius que fa que cada cop menys professionals triïn aquesta especialitat. L'any 1996, un 46% dels estudiants MIR van triar l'especialitat de medicina familiar i comunitària mentre que el 2018, només ho va fer el 21%. És per aquest motiu que durant la cimera s'ha acordat fer més atractiva l'especialitat de medicina de família. Com? Això és el que hauran de determinar els grups de treballs que sorgeixin d'aquesta cimera i que es tornaran a trobar el febrer. L'objectiu és que d'aquí un any ja es puguin tenir sobre la taula les solucions.

Canvis des de la universitat

També s'ha acordat que cal millorar les ràtios d'infermeria ja que encara estan lluny d'altres països europeus i també de comunitats amb un sistema de finançament propi com País Basc i Navarra. A més a més, el 92% de les infermeres no tenen reconeguda la seva especialitat, cosa que també es vol solucionar. "El nostre model assistencial té menys infermeres que altres models europeus i amb aquest nou canvi de model ens farà falta més infermeres i equilibrar els rols professionals", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergès.

En el diagnòstic que s'ha fet del sistema sanitari s'han detectat també la necessitat de nous perfils professionals com ara la incorporació de nutricionistes, fisioterapeutes o psicòlegs clínics. En aquest sentit, també s'ha posat de relleu que cal coordinar molt millor la planificació dels estudis universitaris amb la planificació assistencial. "Les universitats estan molt lligades als grans hospitals però no a la planificació sanitària del departament de Salut", ha constatat la consellera. Aquesta vinculació entre universitat i hospitals també és un impediment per fer més atractiva l'atenció primària.

També s'ha detectat una mancança d'especialistes en hospitals comarcals, raó per la qual cal millorar la capacitat d'atracció dels hospitals comarcals per tal que hi hagi una distribució més equitativa de professionals en el territori."La capacitat d'atracció de Barcelona i l'àrea metropolitana és molt gran comparada amb els altres territoris i si el nostre sistema de salut és universal hem de garantir l'equitat territorial", ha assegurat Vergès. Els llocs més allunyats de Barcelona, com Lleida i les Terres de l'Ebre són els territoris amb més dèficit de professionals.

Conclusions en un any

En el primer fòrum de diàleg professional han participat diferents agents de salut com ara col·legis professionals, sindicats, universitats, organitzacions sanitàries i representants del departament de Salut. "El missatge és positiu: les solucions hi són i des del Govern ho entomem amb moltes ganes. No ha sigut una foto sinò l'inici d'un treball que durarà un any i comencem ja", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergès.

Tots els agents coincideixen en què el sistema públic de salut ha de canviar per adequar-se a les noves necessitats i donar resposta a aquests nous models: una població més envellida i també una ciutadania cada cop més informada que vol codecidir sobre la seva salut. "Cal un canvi rotund en la planificació professional d'acord amb nous models de futur", ha afegit Vergès.