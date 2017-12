Més diners per a recerca, la promesa electoral pendent

També Votem Ciència és una iniciativa nascuda de la comunitat científica que ha analitzat les propostes en aquest àmbit que inclouen els partits en els seus programes electorals de cara al 21-D. Revertir la inversió insuficient en el sistema de recerca a Catalunya és un dels primers compromisos que entomen les formacions per avançar cap a l’objectiu europeu d’una inversió en recerca equivalent al 3% del producte interior brut (PIB), el doble del que ara mateix es destina a Catalunya. Tant ERC com el PSC, Catalunya en Comú i el PP -que són els únics partits que han facilitat la informació a l’associació Scientists Dating Forum (SciDF)- inclouen la millora del finançament científic fins a assolir aquesta fita d’inversió el 2020. ERC, de fet, planteja arribar al 3,5% del PIB, tot i que no concreta quan, i proposa una futura llei catalana de la ciència. El PP es compromet a elevar la inversió ja al 2,25% del PIB l’any que ve.

Pel que fa al personal científic i les condicions laborals, els partits coincideixen que cal aplicar criteris de talent i selecció competitiva però no són més concrets. “No hi ha mesures específiques per incentivar incorporació i estabilització”, certifica l’anàlisi feta per l’associació científica.

Pel que fa a la formació i el sistema universitari, tant el PPC com el PSC i Catalunya en Comú critiquen amb duresa l’increment de taxes d’un 66% a les universitats catalanes fet pel Govern el 2012. El PPC i el PSC recullen la proposta de rebaixa d’un 30% en el preu de les matrícules, una mesura que ja ha aprovat el Parlament malgrat que encara no s’ha fet efectiva. ERC reclama l’equiparació del preu dels màsters i els graus i tant aquesta formació com Catalunya en Comú són partidàries que es tendeixi cap a la gratuïtat en el futur. Segons els comuns, però, això haurà d’anar acompanyat d’una reforma fiscal.

Més finançament universitari

El model de finançament universitari ha d’apostar pels centres de titularitat pública, segons el PSC, que proposa augmentar el finançament d’aquestes universitats. Els comuns recullen al seu programa la proposta de deixar de subvencionar les universitats privades o sense interès general.

Les mesures sobre ciència que proposen els partits inclouen també la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire. ERC, el PSC i els comuns emmarquen les actuacions en la llei catalana de canvi climàtic, que ara està suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional per un recurs del govern espanyol del PP.

Els republicans es mostren partidaris de gravar fiscalment les pràctiques més contaminants (com els grans vaixells o l’impost als vehicles que emetin més emissions, tal com preveia l’esmentada llei que va aprovar el Parlament). Catalunya en Comú promou també la supressió de subvencions i bonificacions fiscals a les pràctiques que tinguin efectes mediambientals perjudicials. Els socialistes proposen bonificar les pràctiques sostenibles i plantegen impulsar una llei de fiscalitat ambiental. El PP rebutja gravar amb impostos les pràctiques contaminants i es mostra més partidari d’utilitzar la via dels incentius per promoure bones pràctiques.