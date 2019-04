Milers de persones del sector de la discapacitat i les dificultats especials col·lapsen Barcelona amb una manifestació

Entre 6.000 i 7.000 persones del sector d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats s'han manifestat aquest matí a Barcelona per exigir millores en el finançament públic de les entitats i dels Centres Especials de Treball, els CET, per revertir les retallades i congelacions que pateixen des de fa anys. Unes reduccions que, segons les empreses i les entitats del sector ha provocat "una precarització progressiva en la qualitat de l’atenció a dites persones i pot causar, a més a més, la desaparició de prop de 10.0000 dels seus llocs de treball".

Des de les 11 del matí el sector ha fet diverses protestes i concentracions en cada una de les administracions que, segons els organitzadors, formen part del conflicte. Primer s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, al carrer de Mallorca. Després els manifestants s'han desplaçat fins a la Rambla de Catalunya, davant de la conselleria d'Economia, on han fet una segona aturada de protesta. Finalment, el grup s'ha dirigit fins al carrer de Sepúlveda, per protestar davant de la seu de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i fer sentir la seva queixa, que segons aquest sector és una "greu injustícia que s’està cometen sobre un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat".

Aquesta ha sigut la manera que han trobat les empreses i col·lectius que formen aquest sector de denunciar la "desprotecció i les retallades" i de reclamar millores en el finançament dels CET. Aquests col·lectius denuncien que la falta de recursos està posant en perill gairebé 1.600 llocs de treball durant el pròxim any: una xifra que es podria elevar als 10.000 llocs de treball els pròxims anys. El sector, a més, denuncia que la falta de recursos "està ja afectant a l'atenció" que reben aquestes persones.

La Generalitat apunta a Madrid

El departament de Treball ha explicat que Catalunya ha "complert amb els seus compromisos" i ha assegurat que seguirà fent front a tots els acords als quals s'ha compromès amb les entitats i empreses del sector. De fet, el secretari de Treball, Josep Ginesta, ha explicat que "això passa per incrementar en 8 milions d'euros les subvencions als CET", de manera que aquesta any s'arribi pràcticament als 94 milions d'euros.

"Òbviament com que nosaltres complim la nostra part del compromís, traient-ho dels recursos del departament en un any de pròrroga pressupostària, només ens queda l'altra part, que és demanar transferència d'aquesta competència", ha assegurat Ginesta.

El secretari de Treball també ha avançat que la Generalitat iniciarà els tràmits i "les accions legals" per "exigir a l'Estat el compliment de les seves obligacions". "No pot seguir passant que l'Estat tingui compromisos i obligacions de finançament i que segueixi posant al llom de la ciutadania de Catalunya la responsabilitat de donar-hi resposta", ha etzibat el secretari que també ha explicat que, aquest any, tot i que les normes estatals preveuen repartir els recursos en funció de les persones ateses "això no es complirà". "Ens arribaran el 16% dels recursos quan ens correspondria el 22%", ha assegurat Ginesta.