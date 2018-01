Milers d’universitaris sense classe a València per una vaga

“A igual treball, igual salari”. Aquest és el lema dels prop de 1.300 professors associats de la Universitat de València, el 31% dels docents, que ahir van començar una vaga indefinida per exigir l’equiparació de les seves condicions laborals amb les de la resta d’ensenyants que, com ells, no són doctors. Segons l’Assemblea de Professorat Associat de la Universitat de València, la plataforma convocant, el primer dia la protesta hauria deixat sense classe 12.000 alumnes, una incidència que per al seu portaveu, Vicent Monroig, es prolongarà “fins que es disposi d’una proposta ferma amb què es pugui seure a negociar”. La Universitat de València, que ahir no va oferir cap dada del seguiment de la protesta, va ajornar fins avui al matí, quan es reunirà el seu màxim òrgan de govern, la valoració de l’impacte de la vaga i de les possibles vies de solució. De fet, serà dijous quan se celebrarà una taula negociadora en la qual com a únic punt de l’ordre del dia hi haurà la protesta del professorat associat.

Des de l’Assemblea de Professorat Associat de la Universitat de València denuncien que la seva figura va ser creada per facilitar la participació en l’àmbit acadèmic dels professionals que exerceixen en l’àmbit privat, amb l’objectiu que poguessin aportar la seva experiència, un propòsit que denuncien que “s’ha manipulat”, ja que afirmen que no fan un paper complementari, sinó estructural. “Les plantilles dels professors associats haurien de suposar entre el 5% i el 10% del total”, va denunciar Monroig, que va remarcar que a la Universitat de València els associats imparteixen el 70% de les assignatures, tot i no superar el 30% de la plantilla.

Menys que un ajudant

A més de la càrrega de feina, els professors associats denuncien que, a diferència de la resta de docents, no reben cap remuneració per les hores de preparació de les classes, i que únicament són retribuïts per les hores de docència i de tutories. Diuen que si a aquestes hores s’hi sumen les de la preparació dels materials, “com qualsevol altre professor, i que de mitjana són quatre per cada hora impartida”, la seva remuneració equivaldria a 5 euros l’hora. Un altre exemple que fan servir per denunciar la precarietat és que mentre un ajudant, “que és personal en formació”, rep entre 17.000 i 18.000 euros anuals per 80 hores de feina, un professor associat cobra 7.400 euros per 180 hores”.

El màxim que poden cobrar els professionals són 450 euros per 12hores de docència, sis de classes i sis de tutories. Per resoldre la situació, els professors associats reclamen que els equiparin la categoria a la de titular d’escola universitària. La vaga del professorat associat es produeix a poques setmanes que la Universitat de València celebri, el 22 de febrer, les eleccions per renovar la direcció. Fins llavors, els tres candidats -Mavi Mestre, María Antonia García Benau i Vicent Martínez- hauran de confrontar programes i seduir els col·lectius universitaris per aconseguir el seu vot. Un escenari que Monroig assegura que no era el motiu de la vaga, sinó que “només ha sigut una coincidència”.