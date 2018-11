Frenen l'enderroc de dues cases centenàries a Gràcia

La convocatòria es va estendre ahir per les xarxes a gran velocitat: veïns de Gràcia –i d'altres zones de Barcelona– es concentren, des de primera hora d'aquest matí, davant dels números 15 i 17 del carrer Encarnació per intentar salvar de l'enderroc dues cases històriques del barri, d'aquelles baixetes i amb jardí. Es tracta de dos casalots centenaris que, segons remarquen els veïns, formen part de la identitat de la vila de Gràcia i que inclouen, a més, una gran alzina que té més de 200 anys. Les alertes es van disparar, a mitjans de setmana, quan van començar els treballs de tala d'arbres i buidatge de les finques, que tot i el seu caràcter històric no estan incloses en el catàleg de patrimoni municipal. Més d'un centenar de veïns, armats amb paraigües, han desfiat avui la pluja i s'han enfilat, també a la gran alzina per evitar que la tallin. S'han concentrat al jardí i a l'interior de les cases per evitar que els operaris hi puguin treballar. Finalment, el consistori ha anunciat una pausa en el projecte per estudiar possible alternatives.

La immobiliària Encarnación Invest S.L. vol enderrocar les cases núm. 15 i 17 del c. Encarnació (Vila de Gràcia). No ho permetrem! Han tal·lat un pi i una palmera històriques, encara aguanta l'alzina. PROU ESPECULACIÓ!!!



⏰ DEMÀ A LES 8H DEL MATÍ. Aturem-ho!!!! pic.twitter.com/QsDpExQtnd — FAVB (@FAVBcn) 8 de novembre de 2018

L'espai és propietat ara de la immobiliària Invest, SL, que preveu aixecar-hi 28 pisos d'alt estànding. La concentració, que s'ha convocat a les 8 h i que ha mobilitzat entitats com Gràcia Cap on Vas? o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), té com a objectiu evitar l'avenç de les màquines demolidores. El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha anunciat, passades les deu del matí, que el consistori ha atendat una reunió amb els promotors per tal d'estudiar alternatives i paralitzar temporalment l'enderroc i evitar la tala de l'alzina. Badia ha lamentat que els casalots no estiguin catalogats i ha assegurat que les llicències d'enderroc i d'obres estan en regla i no es poden denegar si es compleixen tots els requeriments. "No serà senzill, però farem tot el possible per convèncer la propietat i canviar els macs legislatius per aconseguir un barri per viure-hi, no per especular i fer-hi habitatges de luxe que expulsen el veïnat", ha defensat. El regidor també ha instat a aprovar ja la mesura que obligarà a reservar el 30% de noves promocions a pisos de protecció oficial.

S'ha parat la tala de l'alzina centenària del carrer Encarnació i hem agendat una reunió amb els promotors per tal d'estudiar alternatives i paralitzar temporalment l'enderroc, gràcies a la mobilització veïnal. — Eloi Badia Casas (@eloibadia) 9 de novembre de 2018

540x306 Un veí enfilat a l'alzina bicentenària /ARA Un veí enfilat a l'alzina bicentenària /ARA

Els veïns mobilitzats demanen explicacions al districte de Gràcia i a Parcs i Jardins sobre l'autorització d'aquest projecte immobiliari. L'espai, tot i així, és de propietat privada i l'obra té els permisos necessaris per tirar endavant. També grups de l'oposició, com el PDECat, han instat Barcelona en Comú, a través de les xarxes, a evitar que es destrueixin els casalots. Ho han fet regidors com Jordi Martí o Francina Vila.