Mor un jove de 20 anys en un accident a l'AP-7 a Vilabreix

Un noi de 20 anys i nacionalitat francesa va morir ahir al vespre en un accident de cotxe a Vilabreix (Gironès). Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, el vehicle amb què viatjava la víctima va sortir de la via. El copilot va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l'Hospital Santa Caterina de Salt.

Els fets van passar al quilòmetre 64 de l'AP-7, al terme municipal de Vilabreix, en sentit sud. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 21.35 h. Arran de la incidència, es van mobilitzar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).



Pel que fa a l’afectació viària, es va tallar la via es sentit sud entre les sortides 7 i 8 tot i que es feien desviaments. Posteriorment, a les 22.07 h es va poder obrir un carril i la circulació es va normalitzar a la mitjanit.

En els sis primers mesos de l'any, 92 persones havien perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, un 42% més que durant el mateix període del 2017. El nombre d'accidents mortals augmenta entre setmana, però és especialment significatiu en caps de setmana i dies festius. Segons les dades del Servei Català del Trànsit (SCT), en dies no laborables s'han registrat el doble de víctimes mortals en accidents de trànsit que l'any passat.

Detenen un conductor begut després de provocar un accident múltiple a l'N-340 i fugir

L'accident mortal no és l'única notícia sobre trànsit. Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dissabte que el passat dimecres 25 de juliol van detenir un conductor begut després de provocar un accident múltiple a l'N-340 al Baix Ebre i fugir del lloc. El sinistre va deixar un ferit lleu i l'infractor, de 35 anys i veí de Vila-seca, va quadruplicar la taxa màxima d'alcohol permesa amb un resultat d'1,06 mg. Pels voltants de les 8 hores del matí del mateix dia 25, agents del sector de trànsit de Tortosa feien un control al quilòmetre 1.106 de l'N-340, al terme municipal del Perelló, quan van observar un turisme que circulava en sentit sud i presentava danys a la part lateral dreta, així com la roda davantera d'aquest costat punxada.

Els agents van iniciar la marxa darrere del vehicle per tal d'aturar-lo i van observar que circulava fent ziga-zagues, posant en perill la resta d'usuaris de la via. Dos quilòmetres després, al quilòmetre 1.104,5, el cotxe infractor va traçar un revolt envaint el carril contrari i va envestir una furgoneta que circulava en sentit nord.

Aquesta maniobra va provocar de retruc un accident múltiple en el qual es van veure implicats tres vehicles més, concretament dos camions i un altre turisme, amb el resultat d'una persona ferida de caràcter lleu. Després de provocar l'accident, el vehicle infractor va continuar la marxa i va tornar a xocar contra una tanca de protecció de la via fins que els danys soferts van fer que s'aturés. El conductor, que presentava símptomes evidents d'embriaguesa, va ser sotmès a les proves de detecció d'alcohol amb un resultat de 1,06 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades superior a la taxa permesa.



Els agents van detenir el conductor, de 35 anys, nacionalitat búlgara i veí de Vila-seca (Tarragonès) pels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, amb resultat d’accident. L'arrestat va quedar en llibertat un cop va declarar en seu policial i resta pendent de ser requerit per presentar-se davant l'autoritat judicial competent.