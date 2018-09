Moren dos veïns de Barcelona en un accident de trànsit a Osca

Dos homes han mort i una dona ha resultat ferida greu aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a la N-II a Peñalba, a Osca. Tots tres són veïns de Barcelona. Segons la Diputació de Saragossa, el sinistre ha tingut lloc cap a les 7.45 h, quan la furgoneta en la qual viatjaven les tres persones, que anava en sentit Barcelona, ha sortit de la via i ha caigut a la llera del riu, on hi ha un metre d'aigua. El vehicle ha quedat bolcat i parcialment submergit.

Una noia de 25 anys que viatjava a la part posterior del vehicle ha pogut ser rescatada amb vida, però els dos homes que anaven als seients del davant han mort. Les víctimes mortals són un home de 65 anys, que conduïa el vehicle, i el seu fill. El lloc on s'ha produït l'accident és un punt negre de la N-II, el desdoblament de la qual els veïns de la zona reclamen des de fa anys.

Els Bombers de la Diputació de Saragossa i els Bombers del Baix Cinca han dut a terme les tasques de rescat de l'accident. La noia ferida de gravetat ha sigut evacuada a l'hospital amb una ambulància del 061. En l'accident també hi ha treballat la Guàrdia Civil.