Els Mossos, durant l'operatiu de l'1-O: "La nostra tasca és auxiliar els ferits i donar consell"

"La nostra tasca és auxiliar els ferits i donar consell a les persones que es troben a l'entorn". És un dels missatges que es va donar l'1-O a través de l'emissora dels Mossos. Una sèrie d'àudios fets públics a l'edició digital de 'La Vanguardia' revelen que, aquell dia, els Mossos van prioritzar l'atenció dels ferits, que no es van coordinar amb els cossos policials espanyols i que es van sorprendre davant de la contundència de les seves càrregues. Les gravacions permeten construir un relat d'aquella jornada, ja que van arrencar a les 6.27 hores del matí, amb els Mossos recorrent els diferents punts de votació i assegurant que no se'ls permetia l'entrada, i van continuar fins a les 23.39 hores de la nit en més de 1.000 comunicacions.

"No hi podem accedir, perquè hi ha molta gent i ens ho impedeixen". És un dels missatges que dona un agent a primera hora del matí quan comencen les revisions dels col·legis electorals. "Hi ha urnes posades, però no podem entrar ni identificar a ningú", relata un altre agent una estona més tard. El to de les comunicacions canvia passades les nou del matí quan hi ha les primeres càrregues de la Policia Nacional. "Estan carregant contra tothom", relata un agent. I l'ordre, en aquell moment, és la de "prioritzar l'assistència a les persones que hagin pogut resultar ferides". Alguns agents informen a través de l'emissora de les lesions que han patit els concentrats, com el cas d'una persona de 80 anys a qui li han "trepitjat la mà" i "manifesta molt de dolor".

"En cas de càrrega de la Policia, la nostra tasca és auxiliar els ferits i donar consell a les persones que es troben a l'entorn", és l'ordre que es dona des de l'emissora policial. "Vostè no intervingui, vostè no intervingui", s'ordena a un agent en un moment de tensió per les càrregues a l'Escola Pia de Sant Antoni.

L'1-O, de fet, els Mossos van tancar el doble de punts de votació que els cossos policials espanyols. E l cos català va clausurar més de 130 centres de vot sense cap violència.