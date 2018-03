Els Mossos detenen a Vilanova i la Geltrú una narcotraficant gallega buscada per l'Europol

Els Mossos d'Esquadra han detingut avui a Vilanova i la Geltrú la narcotraficant gallega Tania Varela, buscada per l'Europol. La dona tenia tres ordres d'arrest pendents per blanqueig de capitals i tràfic de drogues, segons la policia catalana. Es tractava de l'única dona entre els fugitius més buscats per l'Europol. Varela, advocada de professió, va ser condemnada a set anys de presó per la seva intervenció en una operació de tràfic de cocaïna.

La detinguda havia estat també parella del fill d'un altre narcotraficant gallec, Laureaño Oubiña, sobre la que pesaven tres ordres de detenció, segons l'agència Efe. La policia havia perdut la pista de l'arrestada des del 2014. Al gener del 2013 va ingressar en un centre penitenciari de Pontevedra per complir una condemna de set anys de presó per la seva vinculació amb una banda de narcotraficants als quals es va decomissar una partida de dues tones de cocaïna.