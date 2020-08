Els Mossos i la policia local reforçaran els controls per evitar noves aglomeracions en la festa de Vilafranca

La festa major de Vilafranca del Penedès ha estat formalment suspesa com moltes d'altres aquest estiu per l'amenaça de la pandèmia del coronavirus. Ara bé, les imatges d'aglomeracions amb centenars de persones al centre de la capital de l'Alt Penedès aquest dissabte ja han provocat un crit d'alarma per part de les autoritats.

Per evitar que es repeteixin, els Mossos i la policia local reforçaran els controls durant aquest cap de setmana en el qual les ganes de festa major d'una part dels veïns havien fet que s'oblidessin les mesures de seguretat, en especial la distància interpersonal i en alguns casos també les mascaretes. L'alcalde, Pere Regull, ha lamentat les aglomeracions i, en una declaració enregistrada, ha reconegut que "s'ha posat en risc la salut de tots". Per això, l'ajuntament demana a tots els veïns que no participin en cap acte en què es deixin de banda les mesures sanitàries per combatre el covid-19.

Tal com recull l'ACN, Regull ha dit que "entén" el sentiment dels vilafranquins en l'inici de la Festa Major, però ha remarcat que "no es poden permetre aglomeracions que posin la salut en risc". "Faig una crida a la responsabilitat de tots els vilafranquins i vilafranquines per a què aquests fets no es tornin a produir", ha demanat a través d'un vídeo difós al seu perfil de Twitter. Regull s'ha adreçat especialment als components dels balls populars i tradicionals, molts dels quals han protagonitzat els actes espontanis d'aquest dissabte. Regull els ha llençat un avís: "Els adverteixo que es prendran les mesures necessàries per evitar de nou aquests fets".

A través de les xarxes, les imatges s'han fet virals en un context en què les autoritats sanitàries porten setmanes advertint de l'increment de la corba de contagis i apel·lant a la responsabilitat de la ciutadania. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que fa quinze dies precisament Vilafranca va haver de fer un cribatge pel creixement de casos. "El millor homenatge a Sant Fèlix és no posar-nos en risc".

A tothom li sap greu no poder celebrar les festes majors com voldríem. Fa 15 dies vam fer un cribratge a Vilafranca pel creixement de casos i avui es produeixen unes imatges que no corresponen amb la situació de l’epidèmia. El millor homenatge a Sant Fèlix és no posar-nos en risc — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) August 29, 2020

De la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a demanar prudència a tothom davant d'uns dies decisius, abans de l'inici del curs escolar. "Si us plau, ens juguem l'any aquests dies", ha publicat a Twitter. També el vicepresident, Pere Aragonès, ha recordat que tothom està fent "un gran esforç col·lectiu per doblegar la corba" i que cal mantenir la "màxima col·laboració i responsabilitat".

Sé la il·lusió que fa l’arribada de les Festes Majors dels nostres pobles, retrobar els amics i familiars, però us he de demanar que no oblidem les mesures de seguretat, distància i mascareta. Sempre. A tota hora i a qualsevol lloc. Sisplau, ens juguem l’any aquests dies. Gràcies — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 29, 2020

Estem fent un gran esforç col·lectiu per doblegar la corba. Demano a tothom la màxima col·laboració i responsabilitat, i a les autoritats locals tot el compromís per evitar focus innecessaris de contagi. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) August 29, 2020

El dia 29 d'agost es fa normalment la Tronada, que marca l'inici oficial de la Festa Major de Vilafranca, i una cercavila. Aquest any, la Tronada s'ha fet des d'un terrat per evitar aglomeracions. Però això no ha evitat que alguns centenars de persones fessin els balls, que s'havien suspès. Les imatges d'aglomeracions arriben 24 hores abans de la que hauria de ser la tradicional diada castellera de Sant Fèlix, que reuneix milers de persones a la Plaça de la Vila i que aquest any no es podrà fer.