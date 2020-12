Multiprotesta escolar per exigir més contundència a Colau contra el trànsit

Si per guanyar terrasses de bar sobre la calçada es va poder actuar amb immediatesa i oferir una resposta massiva per eliminar fins a 4.100 places d'aparcament, per protegir les escoles del soroll i la contaminació associats al trànsit s'hauria de poder actuar amb igual o més contundència. Especialment ara que cal poder garantir les distàncies entre persones quan es va a portar o recollir la canalla. És la premissa que defensen les associacions de famílies que s'estan organitzant per demanar més valentia al govern d'Ada Colau a l'hora de desplegar el programa per protegir els entorns escolars, que és la nineta dels ulls de l'alcaldessa i que preveu haver d'actuar en un terç de les escoles durant aquest mandat.

Ja fa mesos que els centres que es troben en vies amb molt de trànsit estan fent xarxa per demanar mesures més contundents, com que es limiti a un carril de circulació per a vehicles privats els trams de davant les escoles i, sobretot, més rapidesa en l'execució dels projectes. Aquesta organització es traduirà divendres en una multiprotesta amb –de moment– 17 talls de trànsit confirmats davant d'escoles i amb un manifest que ja compta amb el suport de les associacions de famílies de 28 centres.

El moviment no ve de nou. La flama la va encendre el mapa de l'associació Eixample Respira en què es demostrava que en el 30% dels centres escolars de la ciutat se superen els nivells mitjans recomanats de diòxid de nitrogen i que el problema es multiplica a l'Eixample, on nou de cada deu escoles suspenen la qualitat de l'aire. Per això, han sigut escoles precisament d'aquest districte les que han començat les mobilitzacions per demanar treure carrils de vies com Sardenya o Entença. I ara la mobilització s'ha anat fent gran i sumant centres de d'altres districtes com l'Escola Torrent de Can Carabassa, al barri de la Font d'en Fargues, que reivindica que té unes voreres massa estretes per poder garantir un espai de seguretat en el context de pandèmia i demana també reduir volum i velocitat de trànsit; o l'Escola Octavio Paz, al barri de Navas, que també exigeix millorar l'espai de les voreres i arribar a tallar el trànsit coincidit amb les entrades i sortides de l'alumnat.

Les protestes d'aquest divendres, que es faran en l'horari de sortida de classe, afectaran amb més força l'Eixample i Sant Martí, que tindran un tall a la majoria de vies horitzontals. I la idea dels impulsors de la mobilització és repetir-la cada dues setmanes i que cada cop s'hi sumin més centres. "Hem de poder actuar també en aquelles escoles que se situen en autopistes urbanes com el carrer Aragó", defensa Guille López, d'Eixample Respira, que critica que en el pla de pacificacions d'entorns desplegat fins ara pel consistori s'han fet mesures més suaus en les vies de més trànsit. El manifest acordat per les escoles situa com a mesura "clau" que es deixi un únic carril per al trànsit privat –autobús i bicicletes a banda– també en les vies més transitades, com el mateix carrer Aragó.

"Estem en una localització horrible", lamenta Chiara Buffa, de l'Associació de Famílies (AFA) de l'escola pública Els Llorers, situada al carrer Aragó entre Borrell i Viladomat i una de les que s'han sumat a les mobilitzacions, que explica que, tot i que en els últims anys s'han fet actuacions de millora al carrer, davant de l'escola s'hauria de limitar el trànsit a un únic carril. Ara AFA i escola treballen, també, en un projecte per instal·lar purificadors d'aire a les aules. "La situació de contaminació a l'escola és molt greu", critica Buffa. L'AFA té l'objectiu, aquest divendres, de tallar Aragó a l'altura de l'escola.

A banda de demanar que es treguin carrils al trànsit privat, les escoles organitzades també defensen que cal garantir que els vehicles no superen els 20 km/hora davant de les escoles i proposen la instal·lació de radars per verificar-ho. També plantegen retirar les places d'aparcament de cotxe i de moto de davant dels accessos i fer un seguiment dels nivells de contaminació.