Multitudinària festa okupa a Gràcia tot i les restriccions pel covid

Una festa okupa al barri de Gràcia de Barcelona ha reunit aquest dimarts una multitud de persones malgrat les restriccions i mesures de seguretat vigents per la situació de pandèmia.

La trobada, amb concert inclòs, ha derivat en una desfilada improvisada que, segons el testimoni d'alguns veïns, ha passat per carrers com Gran de Gràcia, Astúries o la travessia de Sant Antoni. Al darrere d'una pancarta amb el lema 'Apaga la tele, okupa tu també', els joves avancen i malgrat la presència de diverses furgonetes dels Mossos a zona, però de moment no hi ha hagut intervenció policial.