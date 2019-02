La NASA dona per perdut a Mart el robot Opportunity

Li ha costat admetre la realitat, però finalment ahir a la nit la NASA va donar per finalitzada la missió del robot Opportunity, que els últims 14 anys ha estat passejant pel planeta Mart enviant-ne dades i fotografies. Ha sigut la missió d’exploració interplanetària més exitosa i llarga que ha fet l’agència fins ara i, potser per això, ha trigat mesos a admetre que la falta de respostes del robot era definitiva. L’Opportunity, que havia aterrat sobre Mart el gener del 2004 poc després del seu germà bessó, l’Spirit, que va morir el 2010, va deixar d’emetre comunicacions a la Terra el juny del 2018 després d’una gegantina tempesta de pols que se suposa que va cobrir del tot els seus panells solars i li va impedir generar prou energia per continuar funcionant. O va patir un accident o una pana.

Des de llavors s’han fet centenars d’intents de comunicar de nou amb el robot amb l’esperança que aconseguiria sobreviure. “No hem aconseguit contactar amb l’Opportunity. Amb una profunda estimació i gratitud, declarem que la seva missió s’ha completat”, va dir ahir Thomas Zurbuchen, administrador associat de l’agència espacial nord-americana. Sobre la superfície de Mart ara hi ha un altre robot, el Curiosity, que hi va arribar el 2012.