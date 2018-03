Neix iNatal, la primera aplicació mòbil personalitzada sobre l'embaràs

Un equip mèdic expert en medicina maternofetal de l'equip científic BCNatal, juntament amb la col·laboració de la Fundació Bancària 'la Caixa', ha desenvolupat la primera aplicació personalitzada sobre l'embaràs. Segons ha informat aquest divendres en roda de premsa l'equip, format per l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona, iNatal és "l'única aplicació mòbil sobre embaràs que ofereix pautes de nutrició i benestar emocional basades en estudis científics per millorar la salut de la mare i del nadó".

A més, han assegurat que compta amb el rigor i l'assessorament d'especialistes de gran prestigi internacional en medicina i investigació maternofetal. El director corporatiu de l'Àrea d'Investigació i Estratègia de la Fundació Bancària 'la Caixa', Àngel Font, ha comentat que l'aplicació pretén acostar a les dones embarassades informació "rigorosa i veraç" sobre el procés de l'embaràs, en un moment en el qual les 'fake news' estan en auge.

La coordinadora d'investigació de BCNatal, Fàtima Crispi, ha detallat les múltiples funcions amb què compta aquesta nova eina, entre les quals destaquen els àmbits de nutrició i benestar, els dos elements clau de diferenciació respecte a la pàgina web, que rep gairebé 9 milions de visites a l'any.

Així doncs, iNatal ofereix la possibilitat de fer consultes en fòrums moderats per especialistes en medicina fetal i permet conèixer l'evolució del nadó i de la mare al llarg de les quaranta setmanes d'embaràs, així com solucionar la majoria de les consultes habituals. "Hem intentat recollir totes les preguntes que ens fan les embarassades en les consultes així com allò que una embarassada pot necessitar saber durant el procés i explicat de manera comprensible per a qualsevol persona", ha explicat el director de BCNatal, Eduard Gratacós.

L'aplicació compta amb un programa d'introducció al mindfulness -concentració a l'atenció- que, mitjançant vídeos i àudios, permet seguir un pla de deu sessions, ja que, segons un estudi que BCNatal està portant a terme, aquesta tècnica de reducció de l'estrès podria tenir "beneficis per al nadó al prevenir complicacions típiques durant l'embaràs".

També compta amb un programa nutricional individualitzat en funció de la setmana d'embaràs, que inclou un menú amb els nutrients recomanats per a la mare i el fetus, així com vídeos amb recomanacions i receptes per portar el pla a terme.

BCNatal va dissenyar l'estudi IMPACT, elaborat amb 1.000 embarassades, i que pretén confirmar que la nutrició i l'estrès de la mare tenen un impacte directe en la salut del nadó. El sistema permet a més introduir, de manera il·limitada, el pes de l'embarassada i del fetus i dibuixa una gràfica d'evolució que facilita el control de la progressió.

L'aplicació s'actualitza automàticament cada setmana d'embaràs oferint el seguiment del desenvolupament del nadó, així com l'evolució dels símptomes, i compta amb la incorporació d'il·lustracions del fetus, imatges i vídeos elaborats per BCNatal.

iNatal és gratuïta i està disponible en castellà per a dispositius iOS i Android, encara que han assegurat que ja s'està treballant en la versió catalana