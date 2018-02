'No callem': Barcelona busca la implicació de locals d'oci i clients per lluitar contra l'assetjament

No callar davant de qualsevol agressió sexual. Se'n sigui víctima o testimoni. Aquest és el missatge que dona el protocol que l'Ajuntament de Barcelona ha signat amb nous sales de festa, entre les quals hi ha, per exemple, Apolo o Razzmatazz, i tres festivals de música emblemàtics de la ciutat per fer front a possibles casos d'agressió sexual o assetjament en l'àmbit de l'oci nocturn. "Vivim en una societat que encara és molt masclista", ha lamentat l'alcaldessa Ada Colau en la presentació de la iniciativa. El protocol dona indicacions clares de com actuar en cas de detectar una conducta d'aquest tipus -el personal dels locals ha rebut formació per tenir una resposta adequada- i insta les sales a adoptar compromisos com el de controlar que les persones que fora ja tenen conductes inadequades no entren al local o evitar criteris sexistes com el d'oferir entrades gratuïtes o millors preus a les dones. Unes promocions, però, que les sales que s'han unit al projecte ja no oferien.

Cada sala també haurà d'avaluar si té espais més foscs o amagats que puguin facilitar la vulnerabilitat. La campanya comença aquest cap de setmana sota el lema 'No callem' i una campanya visual per deixar clara la corresponsabilitat. "Tots hem de poder gaudir de l'oci nocturn sense haver-nos de preocupar", ha defensat l'alcaldessa, que ha instat tothom a no normalitzar cap tipus d'assetjament.

De moment, s'hi han sumat, a més de l'Apolo i Razzmatazz, sales com Plataforma, Sidecar, Tarantos, Arena, Jamboree, Marula i Moog. I els festivals Primavera Sound, Cruïlla i Sónar. L'objectiu és, segons el consistori, que s'hi vagin sumat més espais. Lluís Torrents, de Razzmatazz, que ha sigut una de les persones que ha intervingut en la presentació en nom dels locals d'oci, ha remarcat que el problema d'aquest tipus d'agressions no és exclusiu de les dones, sinó del conjunt de la societat i, particularment, dels homes. "Son els homes els que hem de fer la reflexió", ha defensat. I ha instat a no normalitzar aquestes situacions.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, al seu torn, ha recordat que l'Enquesta de Violènica Masclista de Catalunya 2016 mostra que les agressions sexuals es donen en àmbits molt diferents: el 55,5% de tocaments amb violència es van produir a l'espai públic i prop del 30%, en espais d'oci. Pel que fa als tocaments sense violència: el 31% es van donar en espais d'oci. A banda del protocol,l'Ajuntament també impulsa una 'app' per detectar i actuar sobre les agressions que es produeixen a l'espai públic i està definint protocols per àmbits com l'esportiu i el laboral.