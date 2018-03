Nou detinguts en quatre narcopisos del Raval desmantellats en una nova operació policial

La pressió policial contra els narcopisos del Raval continua i avui s'ha fet una nova operació. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat quatre domicilis d'aquest barri on es venia droga i han detingut nou persones. En els escorcolls han trobat milers d'euros, desenes de grams de cocaïna, heroïna i haixix, pastilles d'èxtasi i balances de precisió. De fet, en dos dies seguits els cossos policials han fet dos dispositius contra els narcopisos del Raval: entre ahir i avui han suposat la detenció de 13 persones i el tancament de set locals.

En l'operació d'avui, feta aquest matí, els Mossos i la Guàrdia Urbana han accedit a quatre narcopisos. Dos estaven situats al carrer Paloma, un al carrer Riera Alta i un altre al carrer Arc de Sant Agustí. Entre els domicilis dels carrers Paloma i Riera Alta, els agents han detingut sis persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en l'àmbit del tràfic de drogues. Dins els locals, que segons la policia estaven habilitats perquè s'hi consumís i distribuís droga, s'han localitzat 60 grams de cocaïna i heroïna.

Però on els Mossos i la Guàrdia Urbana han trobat un arsenal de material ha sigut al narcopís del carrer Arc de Sant Agustí, on han arrestat tres persones també com a presumptes autors d'un delicte contra la salut en l'àmbit del tràfic de drogues. A l'interior d'aquest domicili s'han localitzat 9.600 euros, més d'un quilo de marihuana, 145 grams de cocaïna, 42 grams de metamfetamina, 48 pastilles d'èxtasi, 18 paperines de cocaïna, 13 paperines de metamfetamina, 24 grams d'haixix i dues balances de precisió.

Tota aquesta quantitat de material se suma al que ja van trobar ahir els agents a tres altres narcopisos del Raval, on van detenir quatre persones i van confiscar 10.600 euros, mig gram de cocaïna i una pistola elèctrica tipus Taser.