L’espoli d’oliveres mil·lenàries torna a ser notícia a Ulldecona, on l’empresa Cultius Ponç, de Sant Celoni, ha començat a emportar-se amb camions de gran tonatge arbres monumentals d’una finca que va comprar a la falda de la serra del Montsià. En aquest terreny hi havia nou exemplars catalogats dins l’inventari d’oliveres monumentals d’Ulldecona: les que tenen un perímetre de tronc de més de 3,5 metres. “Dues superen els 4,20 metres”, precisa l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura.

De fet, l’Ajuntament va enviar un requeriment a l’empresa perquè aturés l’operació d’extracció d’arbres en detectar fa deu dies que s’havien començat a podar les oliveres, el pas previ a arrencar-les. Però l’empresa, que fins i tot es va reunir amb l’alcaldessa la setmana passada, no n’ha fet cas, i s’ha afanyat a emportar-se-les. Com a mínim tretze exemplars. “No sabem encara si entre els arbres arrencats hi ha els que teníem catalogats”, assenyala Ventura, que destaca que l’actuació de l’empresa ha sigut “extremadament ràpida”. “No ens ha deixat marge d’acció”, afirma.

Desenvolupar el territori

A la finca s’hi han traslladat efectius de la policia local i dels Agents Rurals, que han pogut comprovar que l’empresa tenia tots els permisos de Sanitat Vegetal per fer el trasllat dels arbres. Aquest nou espoli d’oliveres mil·lenàries a Ulldecona torna a posar de manifest la necessitat d’un marc normatiu que serveixi per protegir aquests arbres. “Ningú es planteja emportar-se una església per plantar-la en un altre lloc”, diu Teresa Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, un organisme que fa més de deu anys que dona valor a aquest patrimoni a través del projecte de l’oli mil·lenari. “No només volem preservar-les perquè són boniques sinó també perquè ajuden al desenvolupament econòmic del territori”, afegeix Adell, que com Ventura veu més sensibilitat en les institucions europees o estatals que no pas en les catalanes, incapaces d’aprovar una llei sobre la matèria. Una llei que amb les seves limitacions sí que existeix al País Valencià. Des de la plataforma Salvem lo Montsià també s’han mostrat indignats i estudien quines accions emprendran. “Cal conscienciar la gent que qui vulgui una olivera mil·lenària l’ha de plantar i esperar mil anys que creixi”, afirma un dels seus portaveus, Manel Mas.

L’empresa Cultius Ponç no ha volgut fer declaracions, però en la seva pàgina web s’anuncien com a especialistes en oliveres mil·lenàries i al seu catàleg posen a la venda exemplars amb troncs de 5 metres de diàmetre. Ulldecona, la Jana i Traiguera (Baix Maestrat) són els tres municipis on es concentren més oliveres mil·lenàries de tot el Mediterrani. La Mancomunitat de la Taula del Sénia en té catalogades prop de cinc mil.