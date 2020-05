La Diputació de Barcelona destinarà 1.000 milions d’euros a reactivar els municipis fins al 2023

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i la vicepresidenta, Carmela Fortuny, han presentat aquest matí el nou pla de l'organisme per a la reactivació econòmica i social dels municipis de la província. La crisi del coronavirus els ha obligat a reorientar el pla del seu mandat i comprometre's amb els municipis a aportar 1.000 milions d'euros de forma extraordinària fins al 2023.

L'objectiu de la Diputació de Barcelona és garantir la liquiditat i solvència dels municipis i ajuntaments per reactivar l'economia. Fortuny ha assenyalat que ara, més que mai, és el moment de crear nous models d'activitat econòmica i social i aprofitar per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 en les accions municipals. "La pandèmia ha deixat clar que l'acció climàtica també és una prioritat assumible i inajornable".

Aquest és un compromís amb els municipis però també amb els ajuntaments i les seves persones, ha dit Marín, que ha afegit que l'objectiu és que "cap territori ni cap persona es quedi enrere". La Diputació compta que en el plenari del 28 de maig es formalitzi aquest pla de rellançament social i econòmic, que es durà a terme en dues fases.

La primera fase o pla de xoc disposa de 100 milions d'euros, que es distribuiran de la següent manera: 15 milions per a despeses extraordinàries en l'àmbit de benestar social, 10 milions per a la millora de la connectivitat de la fibra òptica –ja que en aquests moments encara hi ha municipis que no estan connectats–, 30 milions per reforçar l'economia local i l'ocupació, 30 més per a la reactivació de l'activitat sociocultural i, finalment, 15 milions d'euros destinats a "no deixar cap municipi enrere" i que es posaran a disposició de tots els ajuntaments a partir de l'1 de juny.

El segon pla l'han anomenat xarxa de governs socials i disposa d'un pressupost de 900 milions d'euros dividits en diferents accions. 300 milions aniran destinats a inversions per fomentar la diversificació econòmica del territori i s'implementaran, probablement, a partir del gener del 2021. 410 milions d'euros seran per renovar els recursos materials, econòmics i de serveis que s'ofereixen; 140 milions per a programes específics, i una reserva de 50 milions per donar suport a futures iniciatives europees o possibles col·laboracions amb altres administracions.

Es tracta d'un pla molt ambiciós, però Marín ha assegurat que hi ha garanties que es pugui complir, ja que "tot el departament d'economia de la Diputació ha donat llum verda a tirar endavant aquest compromís". El paper dels municipis i les diputacions ha estat clau per afrontar la crisi del coronavirus: "Hem sumat i treballat en la mateixa direcció. És el moment, més que mai, de seguir treballant conjuntament", ha dit Marín.