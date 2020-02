L'OMS lloa el sistema de salut català: "És un model d'èxit i un exemple per a tot Europa"

El sistema català de la salut funciona. "És un e xemple excel·lent d'aprenentatge", segons els experts internacionals. Catalunya ha consolidat la seva posició en el rànquing dels líders mundials pel que fa a la planificació de polítiques públiques orientades a la cura i la prevenció de la salut, i així ho ha defensat aquest divendres l'Organització Mundial de la Salut (OMS) al Palau de la Generalitat. "És un model d'èxit i un exemple per a tot Europa", han afirmat els onze especialistes que han avaluat les fortaleses i febleses del model al llarg d'un any.

La presentació dels resultats de l'informe s'ha fet coincidir amb la celebració del 30è aniversari del primer Pla de Salut de Catalunya, l'instrument marc del Govern per a totes les actuacions en matèria de salut. Tot i que dona marge per a la millora en àmbits com la distribució territorial dels recursos, la provisió de serveis de promoció i prevenció de la salut i l'estudi per separat de les necessitats específiques d'homes i dones, l'OMS destaca especialment els esforços i "la sensibilitat política" de les institucions a l'hora de prioritzar i traslladar als ciutadans i professionals els programes que s'enllesteixen als despatxos. Uns plans –han detallat– que són realistes, inclusius i ambiciosos.

L'economista de l'OMS i una de les coordinadores de l'estudi, Melitta Jakab, p osa com a exemple l'abordatge de les desigualtats socioeconòmiques que capitalitza "adequadament" l'atenció primària, així com l'especial esforç del Govern per estudiar els efectes del gènere. "Encara calen polítiques específiques i eines de promoció de la salut per a homes i dones de forma diferenciada", ha matisat Jakab, que ha afegit que el consum de tabac i la incidència de l'obesitat van a l'alça entre les dones.

"Hi ha dos factors per entendre l’èxit de l'experiència catalana: el lideratge polític i la participació dels diversos actors que conformen el sistema i que enriqueixen la presa de decisions", ha raonat el cap de l'oficina de l'OMS a la capital catalana, Tamas Evetovits, que ha assegurat que l'in forme demostra que "Catalunya pot aprendre molt" de si mateixa, i Europa, de Catalunya.

Però no tot són flors i violes. El país té cinc reptes de futur: el consum de tabac i alcohol; l'obesitat; les infeccions de transmissió sexual (ITS); la resistència als antibiòtics, i els efectes nocius en la salut de la contaminació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el pla actual ja té en compte aquestes variables, tot i que ha admès que ara "és imprescindible potenciar-les" de cara a l'elaboració del pla que regirà les actuacions entre el 2021 i el 2025.