Obre la primera botiga de souvenirs del barri de Sant Antoni

La botiga ‘Temptations' és només un petit local al carrer Comte Borrell, a tocar del mercat de Sant Antoni, però la seva inauguració ha fet revifar entre molts veïns la por a un fenòmen que podria arribar al barri amb l'acabament de les obres de l'equipament: el turisme de masses.

“Mentre veiem com el petit comerç i de proximitat va tancant per obrir bars i restaurants, ara al barri arriba... la primera botiga de souvenirs!”, publicava ahir a Twitter l'associació veïnal Fem Sant Antoni. L'organització fa temps que alerta que molts veïns estant abandonant la zona per l'augment dels preus del lloguer i considera que amb l'arribada de turistes la gentrificació augmentarà.

El co-propietari de ‘Temptations' defensa que la seva és “una botiga més del barri” i recorda que només una part del local està destinada a souvenirs. “També hi venc roba i complements; i tot a preu de barri –assegura Amit Melwani, que té un altre negoci a la zona–. Segons el permís que m'ha donat l'Ajuntament només puc tenir el 20% del local dedicat als souvenirs i ho he de tenir tot agrupat al mateix lloc. I així ho faig”. Melwani, que viu des de fa 12 anys al barri, assegura que el 90% dels seus clients són veïns i que ningú li ha fet cap retret per obrir la nova botiga.

“No tenim res en contra de la botiga en si –explica, per la seva banda, Vladi Olivella, membre de Fem Sant Antoni–, però tenim por que el mercat es converteixi en una Boqueria Dos i que la bombolla immobiliària i el turisme expulsi més veïns del barri”. “El problema és que, com que no tenim pla d'usos, el tema dels souvenirs no està regulat –afegeix Xavier Caballé, que també és membre de Fem Sant Antoni–. Volem que els souvenirs s'incloguin al pla d'usos i que es limiti la seva venda com s'ha fet a Gràcia o a Sagrada Familia”. Caballé assegura també que el barri ja pateix una saturació d'establiments de restauració i alerta que els negocis de proximitat són cada cop més minoritaris.

Des de Fem Sant Antoni però, denuncien que el pitjor problema que afronta el barri és el que anomenen “desnonaments invisibles”. Segons les seves dades, uns 3.500 contractes de lloguer al barri finalitzaran abans de 2019, i donat que el preu dels immobles no han parat de pujar, molts veïns hauran de marxar. Denuncien també que moltes families s'estan empobrint per poder pagar el sobrecost del lloguer i que molts pisos han acabat en mans de fons voltor. “Ens quedarem sense veïns”, diu Vladi Olivella.

Contra l'especulació

Precisament ahir, associacions veïnals del barri de Sant Antoni van evitar el desallotjament d'un pis al carrer Comte Borrell, número 59, a tocar del mercat. L'apartament està ocupat per un grup de joves que denuncien que el propietari està especulant amb l'immoble i que fa mòbing amb els llogaters de renda antiga. “Una veïna té obres al pis de dalt i li ha caigut part del sostre, però el propietari no se'n vol fer càrrec –assegura en Marc, un dels habitants del pis que reclama l'amo de l'edifici–. Una altra veïna és molt gran i necessita un ascensor, i ni tan sols ha pogut parlar amb l'administrador de la finca”.