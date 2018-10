L''Open Arms' abandona Andalusia i acusa el govern Sánchez d'incomplir els acords

L''Open Arms', el vaixell de rescat humanitari, ha abandonat aquest dijous el port de Motril, a Granada, on s'havia traslladat en virtut d'un acord amb el govern de Pedro Sánchez per poder continuar treballant al Mediterrani davant del veto dels governs d'Itàlia i de Malta a les ONG. Proactiva Open Arms denuncia que l'executiu espanyol ha incomplert els seus compromisos i que els últims dos mesos han estat pràcticament aturats a port, mentre continuen les morts a les pasteres. El vaixell està tornant al port de Barcelona, on s'equiparà per tornar al Mediterrani Central, davant les costes de Líbia.

"Es va anunciar un conveni de col·laboració i dos mesos després no tenim notícies del govern. Hem tingut un vaixell de rescat pràcticament aturat a port tot aquest temps mentre pesquers i fins i tot els ferris es trobaven embarcacions a la deriva", denuncia a l'ARA Oscar Camps, director de l'organització.

Des que l''Open Arms' va arribar fa dos mesos al port granadí només van estar un dia en alta mar, per fer comprovacions i exercicis. Durant aquella jornada van rescatar fins a 126 persones en dues pasteres, entre les quals hi havia dos nadons, una dona embarassada i tres criatures, una de les quals un nen de 8 anys que anava sense la seva família. "Després d'això ni ens han cridat ni teníem autorització per fer rescats", recorda Camps.

"Hi ha morts i desapareguts i no podem continuar esperant. El Mediterrani s'ha convertit en el Sahel: sabem que les pasteres continuen sortint, que algunes arriben a Itàlia i Malta, però també que moltes es queden pel camí sense que ningú en sigui testimoni. No podíem continuar parats", argumenta Camps. "Un vaixell de rescat pot estar aturat per una avaria, per fer manteniment o perquè els estats el bloquegin, però no per què sí", resumeix.

Camps assegura que, seguint la proposta de conveni formulada per Proactiva, es posaven "a les ordres de Salvament Marítim com un recurs més per fer rescats al mar d'Alborán", la ruta migratòria més llarga entre les costes del Marroc i d'Algèria i Espanya. El pla de l'organització era deixar l''Open Arms' en alta mar cobrint una zona. "Tenim metges, socorristes que van a l'aigua i un vaixell perfectament equipat, però estàvem aturats mentre els rescats els havien de fer vaixells de pesca i comercials que trobaven les pasteres".

Quan estigui a punt l''Open Arms' podrà reunir-se amb el 'SeaWatch 3' el vaixell de l'ONG alemanya que ha estat recentment alliberat per les autoritats malteses i que s'està reparant a les drassanes de Borriana. Mentrestant, l'altra embarcació de l'organització, el veler 'Astral', ha fet missions conjuntes amb el el 'Mar Jonio', el vaixell de la nova ONG italiana Mediterranée, que s'enfronta a les polítiques del ministre de l'Interior italià, l'ultraconservador Matteo Salvini.

El mateix dia que el parlament Europeu va descartar reconèixer les ONG de rescat al Mediterrani amb el premi Sakhàrov per la Llibertat de Consciència, Camps afegeix una reflexió per a les institucions europees: "Acaben de sancionar Itàlia per no respectar l'austeritat en el seu pressupost però callen davant les seves vulneracions dels drets humans, mentre les polítiques europees d'externalització de fronteres estan alimentant l'extrema dreta". "No volem premis, volem que ens obrin els ports i deixin de perseguir-nos", conclou Camps.