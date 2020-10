Oriol Mitjà atribueix els morts per covid-19 a un Govern "perillosament incompetent"

L'investigador de l'Hospital de Can Ruti de Badalona Oriol Mitjà ha atribuït la taxa de morts a Catalunya a un Govern "perillosament incompetent" i ha assegurat que a la consellera de Salut, Alba Vergés, "li falta coneixement en medicina i salut pública i humilitat per escoltar els experts que en saben". "Les persones que han estat al capdavant han sigut perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball", ha dit a TV3, on ha remarcat que els ciutadans d'Alemanya han tingut deu vegades menys possibilitats de morir que els catalans i els japonesos cent vegades menys. "Això ho atribueixo directament a les decisions i a la falta de capacitat de prendre decisions d'una manera prou àgil", ha afegit.

Mitjà ha carregat contra les "cúpules directives, on hi ha hagut batalles partidistes", i ha insistit que "no hi ha hagut prou preparació per poder entendre les eines des del punt de vista diagnòstic i terapèutic que poguessin prevenir una part d'aquestes morts". Segons ell, una "gran proporció" s'hauria pogut evitar. "Els líders han fallat a l'hora de prendre aquestes decisions i han fallat des del principi", ha dit.

En aquest sentit, ha remarcat que ell només és partidari de mesures restrictives si no hi ha més remei i ha insistit que la clau és ser proactiu, posar més personal i rastrejadors i fer molts tests d'antígens ràpids. "Si el Govern fa una aposta forta per posar-hi diners, estalviarem tres coses: la incidència i el contagi, els ingressos i el nombre de morts", ha conclòs.

Quan li han preguntat sobre aquestes declaracions, el secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat en roda de premsa que "prendre decisions és molt complicat" i ha posat com a exemple que les restriccions acordades dimecres no s'haurien pogut prendre sense l'experiència del que va passar durant la primera onada. Així mateix, ha assegurat que a ell ningú li ha "frenat un sol pla": "Si em frenessin un sol pla capital, i amb possibilitats de ser efectiu, jo marxaria", ha assegurat Argimon, després d'ironitzar amb el fet que ja té cabells blancs i prou carrera per prendre aquest tipus de decisions.

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, també ha replicat a Mitjà que les decisions del Govern s'han pres "sempre" amb "coneixement del moment", a partir de les consultes a experts –com ho va ser el mateix epidemiòleg– i dels recursos disponibles. El vicepresident amb funcions de president ha afegit que, "per sort", ara es té un major aprenentatge i s'han pogut prendre mesures restrictives per afrontar les pròximes setmanes amb una millor "resistència" del sistema sanitari que al març.

No és la primera vegada que Mitjà carrega amb duresa contra la gestió de la pandèmia. Ja fa mesos que va acusar el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CAES), Fernando Simón, de no tenir "el currículum i la talla" per fer aquesta tasca. En una entrevista a RAC1, Mitjà va assegurat que Simón "ha errat i no ho ha fet tan bé com ho hauria de fer". En va elogiar que és un bon orador i que hi dedica moltes hores, però va qüestionar que tingui les habilitats per gestionar la pandèmia. Mitjà, de fet, ja havia demanat la dimissió de Simón a l'inici de la crisi. Defensa que Simón no té especialitat MIR i que no s'ha dedicat al camp de l'epidemiologia, sinó que és molt bo en els treballs de camp, la logística i l'anàlisi de dades descriptives.