Oriol Mitjà: "Jo no obriria el Camp Nou fins a la tardor"

L’epidemiòleg Oriol Mitjà ha parlat aquest dissabte al programa Via lliure de RAC1 sobre l’actualitat del coronavirus. "L’ampliació del confinament serà una mesura adequada, perquè hem d’endarrerir el pic de casos", afirma Oriol Mitjà, que ha afegit que "l’indicador que mana quan podrem moure’ns serà quan els hospitals no estiguin tan col·lapsats". "Jo no tornaria a obrir el Camp Nou fins a la tardor", ha argumentat Mitjà.

Les primeres persones que haurien de poder sortir al carrer en el desconfinament per fases que planteja Mitjà són les joves i sanes. "L'hem de fer en l'ordre invers en què hem fet el confinament", ha dit Mitjà. També defensa que s'ha de deixar per al final l'obertura de llocs on es reuneixen 50 persones o més, com és el Camp Nou, perquè s'hi poden produir contagis massius.

El percentatge de població que està immunitzada és baix (15%) i la transmissibilitat és alta. "Hem d’esperar que si no fem les coses bé hi haurà rebrots", diu. Pel que fa al recompte de morts diu que és "fiable" i que més de mig milió de persones han passat la malaltia de manera asimptomàtica.

Pel que a fa a la davallada de contagis després de les dues primeres setmanes de confinament, Mitjà diu que és una "certesa", i també que el desconfinament pot començar en el moment que les UCI "estiguin descol·lapsades". Existirà el risc de rebrots i caldran "accions de salut pública" com aïllar els positius i els seus contactes ràpidament. "S'ha de fer el test d'una manera molt més massiva, a qualsevol persona que tingui el més petit símptoma", subratlla.