Peatges al bosc

Pagar per aparcar al centre de les ciutats, a prop de la platja i ara, per primer cop, al bosc. És la mesura que han engegat els ajuntaments de Campelles i Gombrèn, al Ripollès, per regular el trànsit de vehicles per les pistes forestals, especialment durant la temporada de bolets. “No és per afany recaptatori, és per protegir un bé tan important com són els nostres boscos”, defensa Josep Dordas, alcalde de Campelles, que va ser el primer municipi que va fer pagar per circular pels camins del terme municipal.

Tot i que al principi d’anunciar la mesura, fa dos anys, molts municipis van criticar la iniciativa de Campelles, alguns ja comencen a sumar-shi. És el cas de Gombrèn, que crearà un carnet de pagament (gratuït per als veïns) per circular pel 45% de les pistes forestals del municipi partir del juny o juliol de l’any que ve. “Farem una prova pilot durant un any i després valorarem si ho ampliem a la resta de camins”, explica a l’ARA l’alcalde, Eduald Picas, que especifica que s’han limitat els accessos a espais declarats d’interès natural, com la zona de Montgrony o el castell de Mataplana.

El principal motiu per crear el carnet ha estat l’acumulació de deixalles que deixaven els excursionistes i, especialment, els buscadors de bolets. “Els boscos queden fets un desastre, plens d’escombraries; si la gent fos cívica, no hauríem de fer pagar per aparcar”, lamenta Picas, que espera que el carnet tingui un efecte dissuasiu, encara que el preu sigui simbòlic. “Per als veïns empadronats és gratuït, i per la resta costa 5 euros l’any; és un cost molt petit però esperem que serveixi per reduir la quantitat de vehicles”.

La solució té tants defensors com detractors. “Ja està bé, els ciutadans hem de pagar per tot, al final ens faran pagar per respirar”, es queixa Gerard de Ribot, que té una segona residència al Ripollès. En canvi, l’excursionista de Begur Eva Fortià creu que és normal. “Si no tenen com pagar el manteniment de les carreteres ni la neteja dels boscos, com ho han de fer, els ajuntaments petits?”, es demana amb resignació.

Falta de finançament

Fa dos anys que Campelles va obrir camí creant un carnet per reduir la concentració de centenars de cotxes al municipi -especialment entre mitjans d’agost i novembre- i combatre la gran quantitat de brutícia que s’acumulava pels camins i boscos. “Era un descontrol, els caps de setmana s’ajuntaven entre 500 i 700 cotxes aparcats per totes bandes; i el pitjor: deixaven escombraries per tot arreu”, justifica l’alcalde d’aquest municipi de poc més de 100 habitants. A més, creu que “més tard o més d’hora, s’acabarà aplicant a tot Catalunya” la mateixa solució. A més de les aglomeracions i la brutícia, un altre dels problemes que ha motivat la decisió és la manca de finançament. “És molt car mantenir els camins forestals, uns 3.000 euros l’any; tenim un pressupost molt petit i la Diputació no subvenciona ni el 20% del cost”, al·lega el regidor de turisme de Campelles, Ramon Cutrina, que afegeix que un altre problema són les possibles demandes judicials dels usuaris. “Com que hi ha camins de difícil accés i de vegades en mal estat, alguns cotxes han patit accidents i ens hem trobat amb amenaces i denúncies per fer pagar els desperfectes dels vehicles a l’Ajuntament”, lamenta el regidor, que reconeix que no han trobat cap alternativa a fer pagar al bosc.

A Campelles és gratuït anar a peu per tot el municipi, però s’ha de pagar per passar en cotxe per algun dels 18 quilòmetres de pistes forestals, com el camí al refugi del Pla de Prats o el camí de Can Gorra, o per pujar dalt de la muntanya de la Cubil. El carnet per passar-hi és gratuït per als veïns empadronats, costa 15 euros l’any per als de segona residència i 30 euros per als forans. A més, les associacions de caçadors de la zona tenen passis gratuïts. Per aconseguir el carnet s’ha de demanar a l’Ajuntament i s’ha de renovar cada any. “D’aquesta manera no perjudiquem els veïns del poble ni els que tenen bestiar pels camps”, assenyala Cutrina, que calcula que en dos anys han expedit uns 300 carnets, la majoria a veïns de la comarca.

L’Ajuntament té un registre amb les matrícules que estan autoritzades a aparcar a les pistes forestals, que consulten els Mossos d’Esquadra i els Guardes Forestals quan fan els controls dels vehicles aparcats. Si un cotxe no té permís, pot rebre una multa d’entre 80 i 300 euros en funció del cos que la posi. “L’any passat, va córrer la veu que multaven els que aparcaven sense carnet i es va reduir molt la quantitat de cotxes que pujaven”, assegura l’alcalde, que fa una valoració molt positiva de la mesura. De fet, la majoria del poble també l’ha aplaudit. “Ha anat molt bé, perquè durant la temporada de bolets això semblava la Rambla de Barcelona, amb centenars de cotxes aparcats per tots els boscos”, reconeix Jordi Simón, veí de Campelles. “No respecten res, trenquen tanques, donen menjar al bestiar, tiren escombraries per terra... Està molt bé que facin pagar perquè així no en pugen tants”, afegeix una altra veïna, Dolors Morera.