Pisarello demana al govern espanyol que s'ocupi de la condemna d'Estrasburg i no del retrat del rei

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha demanat avui al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que "es preocupi" per la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que condemna Espanya per imposar presó per cremar fotos del rei el 2007, i no per si el retrat del rei hi és o no a la sala de plens de l'Ajuntament. Pisarello ha respost així a Millo, que va recordar ahir que era d'"obligat compliment" la sentència que insta el consistori barceloní a col·locar el retrat de Felip VI en un lloc preferent i d'honor del seu saló de plens i va demanar que l'alcaldessa, Ada Colau, l'acatés.

El tinent d'alcalde ha explicat que l'Ajuntament ha recorregut aquesta sentència perquè estan "convençuts que la simbologia del saló de plens no es pot regir per un reglament estatal que té més de 30 anys". "La Carta de Barcelona és una norma d'aplicació preferent i dona fonaments a la potestat del ple de decidir quina ha de ser la simbologia", ha defensat Pisarello, que ha assegurat que la sentència "no és de compliment obligat perquè el recurs encara ha de ser resolt".

Segons el tinent d'alcalde, "sí que és d'obligat compliment la sentència del Tribunal d'Estrasburg que ha condemnat Espanya per intentar evitar, a través de la presó, la crítica política a la monarquia". "Això és el que li hauria de preocupar al senyor Millo", ha subratllat Pisarello.

El tinent d'alcalde ha defensat que el reglament orgànic municipal (ROM) "ha de ser la norma de preferència i ha de prevaler sobre el reglament estatal".

"El que té a veure amb l'Ajuntament de Barcelona serà decidit per la majoria de les forces polítiques que integren el consistori", ha advertit Pisarello, que ha recordat que "la modificació del ROM va convenir que les reformes al saló de plens s'han de fer amb criteris democràtics".