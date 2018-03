Estrasburg condemna Espanya per haver multat dos joves que van cremar fotos del rei a Girona

Clatellada del Tribunal Europeu de Drets Humans a la justícia espanyola: Estransburg ha condemnat Espanya per haver multat als dos manifestants que van cremar a Girona fotos del rei l'any 2007. Els tribunals espanyols van imposar a Enric Stern i a Jaume Roura una multa de 2.700 euros a cada un per eludir la presó per un delicte d'injúries a la Corona, amb l'advertiment que si no l'abonaven s'executaria la condemna a 15 mesos de presó. Entre els jutges que han redactat la sentència hi ha Luis López Guerra, vicepresident del Tribunal Constitucional entre 1992 i 1995, i també elegit diputat del PSOE a la Comunitat de Madrid l'any 2003; a més de l'andorrà Pere Pastor Vilanova.

Ara, Estrasburg condemna Espanya a indemnitzar els demandants amb la mateixa quantitat de la multa que van pagar, a més d'uns altres 9.000 euros en concepte de despeses i honoraris. La condemna s'ha adoptat de forma unànime perquè el tribunal entén que la crema de les fotos no pot considerar-se una manifestació del discurs de l'odi, i la condemna penal es considera desproporcionada als fets comesos.

El Tribunal Constitucional va confirmar fa tres anys la sentència dictada per l'Audiència Nacional que condemnava els dos joves gironins a pagar dues multes de 2.700 euros per haver cremat fotos del rei a la plaça del Vi de Girona el 13 de setembre del 2007. L'alt tribunal considerava que el delicte pel qual se'ls va condemnar no estava emparat per la llibertat d'expressió perquè es tractava d'un acte "ofensiu" i "incitador de l'odi". "La crema de la imatge física expressa que són mereixedors d'exclusió i odi", va resoldre en aquell moment la sentència del TC.

L'any 2016, el Tribunal Europeu de Drets Humans va admetre a tràmit el recurs que van interposar Stern i Roura i va obrir diligències contra Espanya perquè entenia que es podia haver vulnerat la llibertat d'expressió dels dos joves condemnats. Després que el TC ratifiqués la sentència de l'Audiència, les defenses dels joves van elevar el cas a Estrasburg i aquest dimarts el tribunal europeu els ha donat la raó.

Estocada a la justícia espanyola

L'advocat dels encausats, Benet Salellas, ha carregat contra la justícia espanyola després de conèixer la sentència del tribunal europeu: "és una estocada molt profunda i molt sòlida contra el delicte d'injúries a la corona" ha afirmat, després de destacar que "és una esmena a la totalitat de la sentència del TC, a la justícia espanyola i a la política de les institucions espanyoles".

De fet, Salellas creu que pot assentar precedent pels altres casos que hi ha oberts per delictes d'injúries a la corona, enaltiment del terrorisme o contra les causes obertes pel procés independentista. "Ara Estransburg ha deixat clar que, en cap cas, la crítica a la configuració d'un estat es pot equiparar a un delicte d'odi".

L'advocat també considera que la sentència del tribunal dels drets humans fa una "defensa molt clara" que actes com el que es van fer a la plaça del Vi al setembre del 2007, on es van cremar unes fotos del rei, "es poden produir quan es fa una crítica política". En aquest sentit, també pica la cresta del Tribunal Constitucional que en la seva sentència del 2015 va entendre que es justificava la condemna dels encausats per incitació a la violència. Cosa que el tribunal europeu desmenteix: "una performance en un acte de protesta política no pot ser entesa com un acte d'incitació a la violència", ha subratllat l'advocat que també ha afegit que "Estransburg reafirma el caràcter no violent del moviment independentista". I estableix que "la crítica política a les institucions de l'estat espanyol mai podran ser considerades com a discurs d'odi".

Els dos condemnats, Enric Stern i Jaume Pujol, no estaven presents durant la roda de premsa per valorar la sentència del tribunal europeu, però Nuri Brugada ha exercit com la seva portaveu per agrair tot el suport que van rebre i per convidar tota la ciutadania a un acte de celebració aquest dissabte a les set de la tarda a la plaça Sant Pere de Girona, on ha recomanat "que tothom porti encenedor", cosa que fa preveure que es cremaran fotos del rei.

De fet, Martí Majoral, d'Alerta Solidària, ha fet una crida a rebre les visites que la família real faci pels Països Catalans "amb cremes de tots del rei i flamerades". "Ara que arriben les falles, senyor pirotècnic pot començar!" ha ironitzat Majoral després de dedicar la sentència als presos polítics i als cantants encausats per les lletres de les seves cançons.

L'advocat i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha sigut una de les veus que ja ha aplaudit la sentència del TEDH a través de Twitter: