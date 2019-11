Planta pionera a Vila-sana que transforma els purins en energia per impulsar cotxes

El gas metà procedent de purins ja serveix per impulsar automòbils gràcies a un projecte finançat per la Comissió Europea i gestionat per Naturgy que ha vist la llum a la planta agroalimentària Porgaporcs, a Vila-sana, municipi del Pla d’Urgell situat a escassos 35 quilòmetres de la ciutat de Lleida. Es tracta de depurar el biogàs que obté aquesta planta amb l’objectiu que assoleixi les mateixes qualitats que el gas natural d’origen fòssil que s'utilitza com a combustible per a cotxes i autobusos. D'aquesta manera, el combustible obtingut s’ha provat amb èxit en diversos cotxes de gas natural comprimit de la marca Seat per mitjà d'un punt de subministrament biometà per a cotxes instal·lat a la mateixa planta.

“Es tracta de donar una segona vida als residus orgànics que produeix una societat moderna com la nostra, i en aquest cas als purins d’una granja de porcs”, explica Andrew Sheper, responsable dels projectes de gas natural de Seat, que xifra en zero les emissions de CO 2 que surten del tub d’escapament dels seus vehicles: “Estem rodant amb quatre cotxes, dos a Lleida i dos més a Barcelona, que recorreran 120.000 quilòmetres cadascun, però fins als 100.000 puc assegurar que el resultat és tot un èxit”. Per a Sheper, “parlem del futur del gas natural comprimit com a font d’energia per a l’automoció”.

També amb implicació directa en el projecte, Naturgy, a través de l’enginyer John Chamberlain, destaca q ue el prototip del projecte Life Methamorphosis, denominat Methagro, esdevé el primer projecte d'aquestes característiques que es desenvolupa al país amb la finalitat de "tractar purins per alimentar cotxes", amb la conseqüent reducció de costos. En aquest sentit, Àngel Porta, responsable d’Ecogàs, empresa que gestiona la planta de Vila-sana, remarca que estan "fabricant un producte assimilable completament al gas natural, amb la diferència que " aquest biogàs es produeix de manera totalment verda".

La planta de biogàs de Vila-sana funciona des de l'any 2006 amb purins porcins i ecosubstrats que provenen de residus de la indústria agroalimentària. Als seus enormes digestors té lloc el que es coneix com a digestió anaeròbica, sense oxigen, que segons Porta "és com una reproducció a escala industrial d'un aparell digestiu humà". El producte final que surt del digestat s'aprofita com a fertilitzant pels camps i com a biogàs per produir llum. No obstant això, amb la retallada dels ajuts a les energies renovables, els responsables d'aquesta planta van haver de buscar alternatives a la venda del biogàs, i va ser aleshores quan van optar per participar en el projecte Methamorphosis.

Un segon prototip

A més, el projecte Life Methamorphosis ha posat en marxa un altre prototip, de nom Umbrella, instal·lat a l’Ecoparc de Montcada i Reixac, una de les plantes de tractament de residus de titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que cada any rep més de 100.000 tones de residus orgànics recollits selectivament a Barcelona. Els residus orgànics, després de ser separats a la planta, s’introdueixen també en un digestor on es genera biogàs, que posteriorment és refinat i convertit en biometà. Així doncs, gràcies a aquest projecte s'estan aprofitant 7.350 tones de residus orgànics del territori metropolità per generar combustible.

El prototip, com en el cas de la planta de Vila-sana, disposa d'un sortidor de biometà on es poden omplir els altres dos vehicles de la fira Seat dedicats a aquesta prova pilot que, juntament amb els dos de Lleida, recorren les carreteres catalanes a la recerca d'una mobilitat 100% sostenible.