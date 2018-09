Polèmica a Itàlia per la vacunació dels nens

Itàlia es prepara per començar el curs escolar enmig de la incertesa sobre l’obligatorietat de les vacunes. El govern italià vol modificar la legislació aprovada per l’executiu anterior que prohibeix l’escolarització dels nens sense vacunar, i ha aprovat un decret llei que permetrà als infants accedir a les escoles només amb una “autocertificació”, un document que garanteixi que estan vacunats i que podrà ser fet pels pares i no necessàriament per un metge.

Aquest dimecres alguns mitjans italians van publicar que la comissió parlamentària que estudia el decret abans que passi a la Cambra dels Diputats per ser aprovat havia presentat una esmena que impedia l’accés als centres d’estudis als nens que no estiguessin vacunats aquest curs. És una notícia sorprenent, ja que l’actual ministra de Sanitat, Giulia Grillo, membre del Moviment 5 Estrelles (M5E) i metge de professió, considera que vacunar els nens ha de ser una elecció exclusivament dels pares i, per tant, no ha de ser obligatori.

Però, mentre els experts i els pares favorables a la vacunació cantaven victòria pel canvi d’actitud del govern, ahir es va presentar una altra esmena que retardava l’obligació de presentar el certificat oficial de vacunació per a l’admissió dels nens als centres escolars. A partir de setembre i fins al mes de març n’hi haurà prou amb presentar un document redactat pels pares que garanteixi que el nen està vacunat; no caldrà que inclogui la signatura d’un metge. Però a partir del març sí que serà necessari demostrar amb un document oficial que s’ha fet la vacunació obligatòria.

Divisió al govern

L’actual llei estableix l’obligació de subministrar 10 vacunes als nens d’entre 0 i 6 anys per poder ser admesos a les escoles. L’executiu pretenia retardar fins al curs 2019-2020 els efectes d’aquesta normativa, de manera que tindria prou temps per aprovar una nova legislació. Però el govern de coalició està dividit, i la tasca s’augura complicada. Fins i tot el ministre d’Interior i vicepresident, Matteo Salvini, ha argumentat en alguna ocasió que les vacunes produeixen autisme. La tensió és present i, després d’una primera votació, un diputat del M5E va abandonar la sala en senyal de protesta, mentre que una diputada de la Lliga va votar en contra de la posició del seu partit.

Mentrestant, els pares i els experts favorables a la vacunació asseguren que l’autocertificació pot ser fàcilment manipulada i no garanteix la seguretat dels nens. Per evitar-ho, la policia està fent controls, juntament amb les autoritats sanitàries locals, a les escoles i llars d’infants del país per verificar que les autocertificacions siguin correctes. De moment, quinze van resultar falses i els pares van ser denunciats. I és que els experts a Itàlia estan alarmats per l’augment de malalties com el xarampió. Només el 2017 se’n van comptabilitzar prop de 2.400 casos, el 90% dels quals no estaven vacunats, segons dades de l’Institut Superior Sanitat.