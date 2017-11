El Port Olímpic serà un espai familiar amb accés des de la platja

El Port Olímpic canviarà, i molt. Després de 30 anys funcionant, a Barcelona hi ha el consens que cal una canvi integral de l’actual model, en el qual les discoteques i els bars musicals són els protagonistes. La nova vida del port no començarà fins al 2020, quan acabi la concessió dels actuals operadors, però la seva transformació s’està decidint ara.

“Volem convertir el Port Olímpic en un espai d’oci i familiar”, explica a mode de resum la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz. El projecte preveu que l’espai mantindrà els restaurants actuals però eliminarà les discoteques i els bars de copes per substituir-los per botigues relacionades amb l’esport nàutic. “Volem recuperar la maritimitat dels barcelonins”, diu Sanz, que imagina “un espai on vinguin les famílies a passar el dia però no d’una manera consumista, sinó a practicar algun esport”. També hi haurà més zones verdes i es guanyarà espai públic després d’eliminar algunes places d’aparcament d’aquesta infraestructura que es va construir el 1992.

De la platja al port

El nou projecte, que encara no està enllestit, també inclourà “millores en l’accessibilitat”, ja que el port es troba actualment enclotat entre els espigons i l’aigua. Per solucionar aquest problema plantegen obrir una passarel·la que comuniqui la platja del Somorrostro amb el Port Olímpic. Aquesta galeria està previst que es faci sota la llosa que hi ha actualment al moll de la Marina, i s’intentarà que sigui descoberta. De fet, l’espai ja està foradat i només caldria adaptar-lo. Actualment, sota la gran llosa que separa la platja del port hi ha un gran magatzem. Al costat d’aquest local n’hi ha un altre de més petit que està en desús i que té tots els números d’acabar convertint-se en el túnel que uneixi el port amb la platja. La mateixa operació es vol fer també per connectar el port amb la platja de la Nova Icària, però aquesta obra és més difícil perquè caldria que l’actual dic garanteixi la seguretat. Si aquests dos túnels -o passarel·les- s’acaben construint, Barcelona aconseguirà que tot el litoral sigui un passeig, sense cap desnivell.

La resta d’actors implicats veuen aquesta transformació amb bons ulls. Els encarregats de repensar el port són l’Ajuntament -tant el govern com els partits de l’oposició-, Abroport, el Gremi de Restauració, l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica i POBASA (el gestor). Ja han fet diverses reunions i les línies de treball estan força consensuades. El vistiplau final dependrà del procés de participació que organitzarà l’Ajuntament.

El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, va destacar que se senten “satisfets” amb les negociacions amb l’Ajuntament i va celebrar la voluntat de crear “un espai públic de qualitat amb la integració del port amb el seu entorn, i així potenciar l’esport nàutic i una restauració de qualitat”. Pallarols va pronosticar que la restauració “tindrà un protagonisme creixent en la nova etapa d’èxit del Port Olímpic”. El representant dels restauradors va recordar que al port hi treballen 1.500 persones.

El president de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, va explicar que els veïns reclamen sobretot la “desconcentració de l’oci nocturn”, que els provoca moltes molèsties, i va reclamar que el futur port “sigui un espai familiar i pensat per a la gent del barri”. Els veïns també reclamen el foment de la pràctica esportiva, algun espai que serveixi per ensenyar oficis relacionats amb el sector nàutic i potenciar el Centre Municipal de Vela entre tots els barcelonins.

Tots aquests canvis es començaran a aplicar a partir del juny del 2020, quan acabi la concessió de 30 anys que tenen els actuals operadors. La Generalitat va cedir ara fa un any la gestió del port a l’Ajuntament. En l’acord, la capital catalana es comprometia a “reflotar” l’enclavament i donar-li “un nou impuls per crear un fort lideratge de la infraestructura”, com va destacar Sanz. En total, es calcula que posar al dia el recinte requerirà prop de 40milions d’euros. Una part important de la inversió haurà de ser per millorar els actuals dics, que són competència del govern de l’Estat.

El gran acord de Colau

El govern de Colau té diferents fronts oberts amb el sector privat. En té amb els bancs, contra els quals ha aplicat sancions per tenir pisos buits; amb el sector hoteler, que han denunciat a la justícia les restriccions aprovades; amb Unibail-Rodamco (propietaris dels centres comercials La Maquinista i Glòries), per haver suspès l’ampliació de la seva superfície, i també amb el Gremi de Restauració, amb qui negocia les condicions que han de complir les terrasses dels bars. En aquest context, la transformació del Port Olímpic es podria convertir en el gran acord del govern d’Ada Colau amb el sector privat.