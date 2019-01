¿Un menor pot jugar a la loteria?

El Cosmin Rotariu protagonitza les portades d'avui després de guanyar el primer premi de la Loteria del Nen amb només 15 anys. "El vaig comprar ahir amb els 20 euros que vaig guanyar a la Loteria de Nadal. I mira, premi!", va declarar emocionat a les portes de l'administració 271 de la travessera de Gràcia de Barcelona. La notícia ha despertat una pregunta: un menor pot comprar i cobrar un dècim de loteria?

La resposta és no. Els menors tenen prohibit l'accés als jocs d'atzar, segons la llei que el govern espanyol aplica a través de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). També ho prohibeix la llei catalana. L'aplicació de la normativa es complica en el cas dels jocs online, tot i que també es demana als menors si són majors de 18 anys. Segons això, un menor no pot comprar un dècim ni cobrar el premi i, per tant, la LAE hauria de contactar amb l'administració i podria imposar-li una sanció perquè hauria comès una infracció.

Tot i que el Cosmin va dir que l'havia comprat ell, el seu pare va explicar que ell hi va anar amb el seu fill. "Vam anar el Cosmin i jo a l'administració a escollir el número. Volíem un número que s'assemblés a la data de naixement de la meva dona i vam escollir aquest a la finestreta perquè tenia diversos números iguals", va dir.