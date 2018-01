Premi al mestre que reivindica el ‘do it yourself’

No tots els mestres tenen un premi Baldiri Reixac. I Marc Sibila, d’això, n’és molt conscient. De fet, només arribar explica que ve de la copisteria per fer-ne còpies. “En portaré una a l’escola i una altra a l’escola de música”, diu. Aquests són, precisament, els dos centres on Sibila ha gestat el projecte pel qual va ser guardonat en l’última edició del premi Baldiri Reixac: l’Instròniks.

Sibila és enginyer elèctric i durant molts anys va treballar en el sector de la indústria. No va ser fins a l’any 2012 que va començar a exercir de mestre a l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), el centre on havia estudiat de petit. “Llavors hi havia els programes de qualificació professional inicial (PQPI) per als alumnes que no havien aprovat la secundària, a qui s’havia de fer un pla específic”, explica. I Sibila va optar per ensenyar-los a fer instal·lacions elèctriques. Una proposta que, assegura, “de seguida va donar per finalitzada perquè no els interessava gens”.

Vist l’èxit, Sibila va començar a explotar diferents propostes: des de fer cendrers amb llaunes de refrescos fins a elaborar complements amb càpsules de cafè. Entre els seus plans hi havia formar-se en robòtica educativa amb lego, fins que va assabentar-se d’un curs d’Arduino. “El fet de sentir aquesta paraula va suposar un abans i un després”, diu. I sobretot, li va obrir les portes a la cultura maker, un moviment que aposta pel do it yourself [fes-ho tu mateix].

Un Arduino és una placa de circuit electrònica programable. En definitiva, segons Sibila, “un Arduino et serveix per fer de tot: un robot amb rodes, una impressora 3D o fins i tot instruments musicals”. I vistes les possibilitats d’aquest invent, Sibila -juntament amb Jordi Divins, també professor de l’EDN- va aprofitar per crear Instròniks, un projecte pensat per acostar la música i la tecnologia a tanta gent com sigui possible. L’Instròniks ha arribat a les aules de Navàs amb l’objectiu de revolucionar-les. Un fet que Sibila corrobora afirmant que “és un projecte que fa aixecar les orelles als alumnes, els genera interès”. Amb l’import del premi Baldiri Reixac, dotat amb 4.000 euros, Sibila ha pogut habilitar una aula de l’escola de música: l’aula Instrònika. “Hem pogut comprar una pantalla gegant, quatre ordinadors portàtils, un amplificador, plaques Arduino i fins i tot una caixa d’eines”, explica Sibila. Instròniks és un projecte obert, diu el de Navàs. I això, afegeix, “et pot fer arribar allà on vulguis”. De moment, la idea és que en un futur ben proper alumnes i professors de l’Escola Diocesana de Navàs puguin passar, de forma itinerant, per l’aula Instrònika per conèixer quines possibilitats els pot oferir en el dia a dia escolar.

Les crítiques, de moment, són bones. I prova d’aquest fet és que ja hi ha escoles de la comarca que s’han interessat en el projecte. La projecció hi és. I Sibila ho celebra, sempre que qui ho apliqui ho faci conscient que “la tecnologia hauria d’entendre’s com un recurs d’aprenentatge, i no com una assignatura com a tal”.