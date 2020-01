Preocupació per l'aigua que s'acumula als embassaments: el Ter multiplica per 250 el seu cabal a Girona

Aquest matí a les 11 h l'embassament de Susqueda estava a un 107,2% de la seva capacitat, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Això feia que l'aigua sobresortís per unes obertures superiors –una sortida controlada, segons l'ACA– que han estat abocant 900 m3/s al riu Ter, més 37 més a través d'uns conductes inferiors que passen per la central hidroelèctrica. Durant tot el matí, doncs, Susqueda ha abocat 937 m3/s al Ter, en rebia 760 provinents de l'embassament de Sau, una situació que pot provocar nous desbordaments a la conca del Ter, especialment a primera hora de la tarda a Girona.

651x366 Embassament de Sau / ACA Embassament de Sau / ACA

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha admès que "Sau i Susqueda estan a la màxima capacitat" i que això pot provocar que l'aigua que s'està deixant sortir al Ter des dels embassaments, sumada a la de la pluja i els torrents, pugui multiplicar per 125 el cabal habitual del riu. De fet, ja passa. A les 15.30 h, a Girona, on hi comença a haver alguns desbordaments, el Ter portava més de 996 m3/s (509 a les 10 h), quan habitualment no arriba als 4 m3/s. I, segons les autoritats, podria arribar a superar els 1.100 m3/s a primera hora de la tarda. Per tant, ara mateix, el Ter multiplica per 250 el seu cabal habitual.

Això ha provocat que el Govern hagi tornat a demanar aquest migdia el confinament de totes les persones que viuen a la conca del Ter. Com va passar dimecres a la nit, s'ha demanat que la població de 29 municipis, entre els quals Girona capital, no surti de casa, i els que viuen en zones inundables evitin estar-se en baixos.

651x366 Mapa de rius i embassaments de Catalunya / RICARD MARFÀ Mapa de rius i embassaments de Catalunya / RICARD MARFÀ

Dimecres ja es van viure moments complicats. Al seu pas per Colomers, per exemple, a les 15.30 h d'avui el Ter portava 1.548 m3/s (717 a les 10 h), quan ahir a les tres de la tarda en duia 1.800.

Després de la intensitat de les pluges durant els últims quatre dies, la gran majoria dels embassaments catalans estan plens o gairebé plens. A les 11 del matí, la Baells, Sau i Susqueda estaven al màxim de la seva capacitat, mentre que la Llosa del Cavall (86%), Darnius (82%) i Sant Ponç (91,7%) també tenien dades molt altes. El Pasteral, que és una presa petita de regulació, estava al 168%.

651x366 Embassament de Susqueda / ACA Embassament de Susqueda / ACA

La preocupació del Govern i els serveis d'emergències és ara mateix el Ter, però també la Tordera i el marge esquerre del Segre. Els embassaments del Pirineu lleidatà, en canvi, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no estan als nivells de Sau o Susqueda.