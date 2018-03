Primàries per trobar alcaldable sobiranista

El periodista i filòsof Jordi Graupera va presentar ahir al Teatre Victòria del Paral·lel la seva proposta per teixir una sola candidatura independentista a les eleccions municipals de Barcelona del 2019. Graupera, que per ara no compta ni amb el suport del PDECat ni amb el d’ERC, va fer una crida als barcelonins sobiranistes, que, segons els càlculs de les últimes eleccions i de l’1-O, ronden el mig milió de persones. Graupera va reconèixer que ni Xavier Trias (PDECat) ni Alfred Bosch (ERC) tenen aquesta candidatura unitària “entre les seves prioritats”, però dirigint-se al públic que va fer petit el Victòria va afegir: “Sou vosaltres els que els podeu convèncer”.

Per convèncer els partits que canviïn d’opinió i concorrin plegats a les municipals, Graupera proposa unes primàries obertes on es pugui presentar qui vulgui, i per tirar endavant aquestes primàries Graupera ha posat en marxa una pàgina web per recollir signatures de suport. “Si les recollim convocaré els partits amb la força d’aquests milers de veus”, va dir. Graupera es va referir en nombroses ocasions a la consulta de l’1-O, i va dir: “Si el poble va organitzar un referèndum, el poble pot organitzar unes primàries”. I va afegir que ell té la intenció de presentar-se a aquestes primàries i guanyar-les.

Alternativa a Colau

El filòsof va pronosticar que “si el sobiranisme es presenta unit, governarà l’ajuntament” i va advertir que si no hi ha acord “Colau podria revalidar el mandat per un vot de diferència, de fet qualselvol podria governar per només un vot, fins i tot Ciutadans”. Graupera va destacar la necessitat que l’independentisme governi la capital de Catalunya i va dir que “el catalanisme ha arribat al seu límit” i que, a partir de l’1-O, “la gent va deixar de ser catalanista per ser, simplement, catalans subjectes d’uns drets polítics inalienables”.

El filòsof, que treballa a la Universitat de Princeton, gairebé no va fer cap proposta per a Barcelona i fins i tot va dir que “aquestes eleccions no van del preu del lloguer, ni del tramvia, ni de la recollida d’escombraries”, sinó que amaguen “un repte més de fons”. Graupera va defensar que només que se celebressin les primàries independentistes “obriríem escletxes que tindrien efectes durant 30 anys”. Entre les poques propostes que va fer, Graupera va parlar d’una xarxa de 300 contacontes que, de manera itinerant, anessin per les escoles de la ciutat.

Suports polítics

Graupera es va formar a la Fundació Catalunya Oberta, fundada per la mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta. També forma part de la mateixa fornada Bernat Dedéu, que ahir va assistir a la conferència. Dedéu va intentar l’any passat aconseguir la presidència de l’Ateneu Barcelonès, però va perdre davant de Jordi Casassas. Ara l’objectiu de Graupera és l’alcaldia de Barcelona. Per aconseguir-ho, a més de les signatures dels barcelonins independentistes, necessitarà suports polítics. Els Demòcrates el veuen amb bons ulls, però ni el PDECat ni ERC li donen suport. La incògnita és si Carles Puigdemont aposta per ell. Ahir, a la fila zero de l’acte, destacava el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, així com el candidat a les primàries del PDECat Carles Agustí.