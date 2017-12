Primer naixement a la casa de parts de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Aquest dijous al matí ha nascut el primer nadó a la casa de parts de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Aquest naixement és el primer que es produeix en aquesta unitat, pionera a Catalunya i que ha estat creada per atendre totes aquelles mares que vulguin viure el part sense intervencionisme, promovent el procés fisiològic natural.



La mare, que és de Sant Quirze del Vallès, ha comptat en tot moment amb el suport de l’equip de llevadores, que l’han acompanyat quan ella ho ha necessitat però que li han donat total llibertat en la presa de decisions sobre com havia de ser el procés de parir. Montserrat Batlle, coordinadora de llevadores de l’hospital, explica que l’objectiu del centre és “oferir a les mares la possibilitat de tenir un part com si fossin a casa, però amb totes les necessitats assistencials garantides”.



La mare ha tingut a la seva disposició un espai a part del bloc obstètric, amb una banyera de parts, un ampli llit, lianes i pilotes per afavorir una posició tan còmoda com fos possible, així com altres aspectes pensats per fer més agradable i tranquil el procés de part –música, llums regulables en intensitat i color, etc.– Divendres, un dia després d’haver donat a llum, la mare i la filla ja podran marxar a casa, on l’equip d’atenció primària farà el seguiment del puerperi.



Selecció de les mares

La casa de parts de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell atendrà totes les mares que desitgin donar a llum en aquest espai, sempre que compleixin uns criteris específics per garantir que el procés es podrà desenvolupar correctament. Un equip de l’hospital, format per llevadores, ginecòlegs, pediatres i infermers, ha consensuat un protocol on es determina quins aspectes s’han de tenir en compte per poder ser atesa a la casa de parts. Igualment, aquests protocols han estat pactats amb l’atenció primària.



L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha desenvolupat aquest projecte de la mà del departament de Salut, des d’on es pretén actualitzar el model d’atenció a la maternitat i orientar-lo a donar resposta a les dones que, cada cop més, demanen participar en el seu part i poder tenir diferents opcions, com l’atenció en una casa de parts. Està previst estendre espais com la casa de parts de Martorell a altres hospitals públics de Catalunya.



A Catalunya, segons les dades preliminars d’un estudi que s’està duent a terme amb el suport del departament de Salut, aproximadament un 12% de les dones estan optant per tenir un part sense utilització d’analgèsia peridural i es podrien beneficiar d’aquest tipus d’instal·lacions. S’espera que la casa de parts de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell atengui unes 80 dones a l’any.