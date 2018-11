Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a dues hores vista

Protecció Civil va activar l'1 d'octubre una tecnologia coordinada per la Universitat Politècnica de Catalunya que anticipa l'evolució dels fenòmens meteorològics catastròfics a dues hores vista. El sistema, que porta dos anys en fase de proves, integra les dades relacionades amb les pluges i les inundacions i les creua amb les dades d'elements cíclics.

Durant l'any que ve s'hi afegiran les dades relacionades amb la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte de les nevades, els incendis forestals i les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.

Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona aquesta eina. "El que fins ara eren previsions, ara ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat i, per tant, cal confiar en els avisos", ha apuntat. El conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil "no són perquè sí, sinó per complir", i ha lamentat que la principal part dels morts en les inundacions siguin persones que van en cotxe.

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest projecte amb finançament de la UE que rep el nom d'Anywhere. La iniciativa es desenvolupa de manera simultània en sis regions europees, com a Ligúria (Itàlia) o a South Savo (Finlàndia). El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat que "s'està intentant" que a finals d'any aquest sistema s'implementi a la resta d'Espanya.

Càmpings inundables i carreteres nevades

Paral·lelament, també es desenvolupen eines específiques per a la ciutadania, per tal que les empreses puguin respondre proactivament en situacions de risc. En aquest sentit, a Catalunya es treballa específicament en una aplicació pel Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya que serveixi per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en cas de nevades.

També a Catalunya s'ha avançat en l'eina A4Campsite, que proporciona informació meteorològica en temps real i previsió de pluges, riuades i inundacions que puguin afectar els càmpings situats en zones inundables.

Una altra d'aquestes aplicacions específiques es desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o inundacions es milloren els protocols de comunicació entre les escoles situades en zones inundables i Protecció Civil. També es proporcionen missatges en temps real a les famílies sobre la situació perquè coneguin l'estat dels alumnes en tot moment.