Quatre membres de la Manada tornaran a judici per una altra agressió sexual a Pozoblanco

Quatre dels membres de la Manada condemnats per abusos sexuals i no per violació a una jove durant els Sanfermines del 2016 tornen a ser a un pas del banc dels acusats. La jutge que investigava la presumpta agressió sexual a una altra jove de 21 anys de Pozoblanco (Còrdova) el maig d'aquell mateix any ha decidit processar els homes per aquests fets. Aquest juny la magistrada ja va prohibir als ara processats acostar-se a menys de 500 metres de la noia i comunicar-s'hi.

La magistrada va començar a investigar els condemnats després de rebre les imatges que li va enviar el jutge que investigava l'atac dels Sanfermines. Al mòbil d'un dels acusats hi van trobar un vídeo en què es veien quatre dels integrants de la Manada fent tocaments a una noia que estava semiinconscient dins un cotxe. El jutge de Pamplona considerava que hi havia "indicis seriosos" que haurien drogat la noia per abusar-ne. Ara la instructora de Còrdova conclou que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'abusos sexuals i contra la intimitat. Ha donat un termini de deu dies a la fiscalia i l'acusació perquè demanin l'obertura de judici i presentin els seus escrits d'acusació.

A finals de juny els cinc condemnats van sortir de la presó després de pagar una fiança de 6.000 euros establerta per l'Audiència de Navarra. El tribunal els va retirar el passaport i els va prohibir acostar-se a Madrid, on viu la víctima. En aquest temps, un dels membres del grup ha tornat a ingressar preventivament a la presó, després de robar unes ulleres de sol en uns grans magatzems de Sevilla i agredir un vigilant de seguretat. La fiscalia li demana 4 anys de presó. El ministeri públic també va demanar el reingrés del guàrdia civil del grup que va intentar renovar-se el passaport tot i tenir-lo retirat, però de moment continua en llibertat.