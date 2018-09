Cinc centres educatius de Barcelona començaran el curs en obres

Barcelona començarà el curs escolar amb cinc equipaments educatius amb obres en marxa. Es tracta de l’Escola Auditori –començarà el curs amb mòduls provisionals perquè fins a finals de setembre no acabaran els treballs de construcció–, les escoles Ignasi Iglésias i La Mar Bella i l'institut Antaviana, que estan realitzant una gran transformació dels centres i on, com estava previst, les obres conviuran amb l'activitat lectiva durant el curs, i l'escola La Maquinista, que s'ha traslladat a un nou equipament de mòduls mentre es construeix l'edifici definitiu.

Malgrat que des del Consorci d’Educació de Barcelona han reconegut que aquestes obres suposen “incomoditats” per a la comunitat educativa, també han assegurat que estan dedicant molts esforços per minimitzar-ne l’impacte. Han dit que la seguretat de l’alumnat està garantida, així com l’aïllament del centre perquè no arribi soroll a les aules, la ventilació i la climatització. "Sabem que les famílies i el conjunt de comunitats educatives valoren que la ciutat està fent una inversió en aquell centre específic", ha afirmat el comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba.

Aquest estiu, però, la gran majoria d’obres previstes sí que han complert terminis. En total, hi ha hagut 72 actuacions en diversos equipaments públics de la ciutat que han costat més de 40 milions d’euros. És per això que des del Consorci han volgut insistir que el curs escolar començarà amb “normalitat” a Barcelona.

Més alumnes i més mobilitat

Dues dades criden l’atenció d’aquest nou començament de curs. La primera és l’augment d'alumnat, que s’enfila fins als 179.840 alumnes. Com passa a la resta de Catalunya, el creixement el viuran, sobretot, les aules de secundària, que incorporaran 1.209 alumnes més que el curs anterior. La segona és la “mobilitat” que, segons els representants del Consorci, experimenta el parc educatiu de la ciutat. Hi ha dos motius, principalment, darrere d’aquest fenomen: el ball de la població estrangera, que cada vegada té més pes a Barcelona, i els canvis de domicili de les famílies. “La gent canvia molt de pis”, segons la gerent del Consorci, Mercè Massa. Coma resultat d’aquesta mobilitat local, els districtes que més alumnat han guanyat són els perifèrics. De més a menys, Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta-Guinardó.