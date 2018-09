Més alumnes i més professors a les aules aquest curs 2018-19

Més alumnes i més professors per a aquest curs 2018-2019, que el departament d'Ensenyament espera que "no sigui pitjor que l'any passat". La situació política dels últims mesos (l'1-O i, sobretot, els efectes del 155 sobre l'escola) va sacsejar la comunitat educativa, que ara intenta ressituar-se per afrontar l'inici de curs amb normalitat. Si es tenen en compte les dades que ha anunciat aquest dijous el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, el 12 de setembre, quan comencin les classes, hi haurà més alumnes i també més professors a les aules.

En total, hi estudiaran 1.567.316 alumnes, 1.299 més que l'any anterior. El creixement més important és en l'educació secundària i la FP –creixen en 9.682 alumnes i 3.637, respectivament–, mentre que, en canvi, ha disminuït l'educació infantil i primària (9.915 alumnes menys). En qualsevol cas, el total de matriculats és una xifra històrica d'escolars a Catalunya i això ha obligat a augmentar la plantilla de docents. N'hi haurà 690 més, i s'arribarà a 71.865 mestres i professors, una dada que encara queda lluny dels 80.000 professionals que hi havia al sistema abans de la crisi.

Però si bé es pot garantir un començament de curs amb força normalitat –Bargalló ho ha resumit dient que "hi haurà aules per a tots els alumnes i professors per a cada aula"–, el conseller ha alertat que la conselleria sí que "està patint" pels retards en les obres d'una trentena de centres educatius. L'ARA ja va explicar al juliol que la intervenció de la Generalitat a causa del 155 havia endarrerit la contractació d’obra pública i havia obligat el departament a pensar alternatives per si no s’hi arriba a temps. Bargalló ha acusat directament als exresponsables del ministeri d'Educació amb el govern del PP de "deixadesa i ineficàcia" en les licitacions durant el temps que la Generalitat va estar intervinguda, i també n'ha donat la culpa a les pluges caigudes durant aquest estiu, que han suposat una suma "d'alta perversitat". En total, hi ha deu centres (cinc a Barcelona i cinc fora de la ciutat) que començaran el curs en obres, però el conseller ha dit que en tots els casos hi ha plans B acordats amb les direccions i ha garantit que escoles i instituts començaran les classes el dia 12, encara que en alguns casos en espais no lectius durant uns quants dies.

Professorat

Plantilles més estables

De cara a aquest curs, les plantilles de professors han guanyat certa estabilitat, ja que fins a un 81% del professorat seguirà treballant al mateix centre. Però conscients que la taxa d'interins és excessivament alta –se situa entorn del 30%–, el departament ha anunciat la convocatòria de 5.005 places de docents, unes 3.600 al cos de mestres i la resta al cos de professors d'ESO i de FP.

Centres educatius

Deu centres nous i dos tancaments

Aquest curs s'estrenaran 10 centres nous: sis instituts (a Mollerussa, Terrassa, Sabadell, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat), tres instituts escola (dos a Mataró i un a l'Hospitalet) i una escola (Barcelona). L'altra cara és el tancament de dues escoles, una de pública a la Pobla de Cérvoles i una de concertada al barri de Sants.

També es crea l'Institut Tecnològic de Catalunya de Formació Professional.

En total hi ha 1.015 mòduls prefabricats. Fins a 93 centres catalans estan íntegrament en barracons.

Polítiques educatives

Segregació i innovació

Entre les novetats principals hi ha el canvi del sistema d'avaluació de secundària, ja que segueix el model de primària i avaluarà els alumnes en funció de l'assoliment de competències; o l'impuls del pacte contra la segregació escolar, un dels cavalls de batalla del departament aquest curs. Dues de les eines que té el departament per lluitar contra aquest fenomen seran el nou decret d'admissió i també vigilar els centres concertats que "no actuïn correctament".

A més, el departament prepararà un mapa sobre la innovació educativa per avaluar l'èxit dels projectes educatius i la seva incidència sobre els alumnes.