Quatre detinguts per la mort d'un guàrdia civil a Badajoz

Quatre persones han estat detingudes per la mort aquesta matinada d'un guàrdia civil que estava fora de servei a la localitat de Don Benito (Badajoz). L'agent ha sigut apunyalat després d'intentar mediar en una baralla. Segons ha informat la Delegació del govern espanyol a Extremadura, els detinguts s'han personat a la comissaria de la Policia Nacional de Don Benito fruit de les "intenses gestions" entre un advocat que els representa i diferents agents policials.

La mort del guàrdia civil, de 50 anys, s'ha produït després de ser agredit per tres persones i de rebre dues punyalades, una al coll i l'altra al lateral del cos, segons ha explicat la Delegació del govern espanyol en una nota. L'agent estava destinat a Guipúscoa, encara que havia nascut a Don Benito, on resideix part de la seva família i on viatjava amb freqüència.

Aquesta matinada, cap a les 2.00 hores, l'agent estava fora de servei en una zona d'oci de Don Benito quan ha intervingut en una baralla i s'ha identificat com a guàrdia civil per intentar calmar els ànims, segons han relatat portaveus policials. La baralla hauria començat dins d'un local, tot i que hauria sigut a l'exterior on s'ha produït l'apunyalament mortal.

Els quatre detinguts són a la comissaria de la Policia Nacional de Don Benito, on esperen passar a disposició judicial. El cos de l'agent mort ha sigut traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Badajoz per fer-ne l'autòpsia.