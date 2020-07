Què està passant a l'empresa BonÀrea de Guissona?

¿Pot una empresa, per molta influència que tingui, evitar que la Generalitat confini tota una comarca infectada per coronavirus? En una recent entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que “els interessos econòmics no poden mai prevaldre sobre els de salut”. La consellera intentava sortir al pas davant la insistència de la periodista, Mònica Terribas, que volia que quedés clar si l'empresa BonÀrea estava complint amb les seves obligacions de prevenció davant l'amenaça del coronavirus. Terribas coneix molt bé la Segarra i, segurament, era conscient de l'alarma que s'ha generat aquests dies al voltant de l'empresa d'alimentació.

La resposta de Vergés, però, que també va defensar que la situació de la Segarra "es manté estable" i que "és diferent" a la del Segrià, no va aconseguir rebaixar la por i totes les mirades de la comarca es dirigeixen des de fa setmanes cap a BonÀrea, una empresa amb 5.500 treballadors. Aquest gegant del sector carni té una gran influència sobre el territori i fins i tot va acollir a les seves instal·lacions el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la seva estada a Lleida ara fa dos caps de setmana. La potència de l’empresa i la seva falta de transparència (aquest mitjà no ha aconseguit parlar-hi tot i insistir-hi) ha donat peu a tot tipus d’especulacions. Tant els propis veïns de Guissona com els dels pobles de l’entorn no acaben d’entendre per què la població del Segrià viu confinada mentre que la de la Segarra, que ha tingut registres preocupants (257 casos sospitosos i 41 positius en dues setmanes), no pateix cap restricció extraordinària. Però hi ha una raó.

El director del grup de recerca en algoritmes per a sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Àlex Arenas, explica que "quan els casos es localitzen en empreses és relativament fàcil fer un seguiment epidemiològic, ja que pots fer la traçabilitat dels contactes, confinar-los i fer-los proves". En canvi, "el problema arriba quan hi ha transmissió comunitària, com ha passat al Segrià. A més, s’hi afegeix la problemàtica de la capacitat sanitària: el sistema està dimensionat per a una població habitual i un petit escreix, però durant la temporada de la fruita la població es multiplica per 100 i la demanda també".

Quants treballadors hi ha infectats?

Costa trobar persones a Guissona que gosin fer declaracions donant el seu nom i cognom. “Si vols saber alguna cosa de Guissona és millor que vagis a preguntar a Tàrrega o a Cervera, aquí tots mengem del mateix”, explica un veí que no es vol identificar. També resulta molt difícil saber el nombre d'infectats a l'empresa, perquè les xifres de positius que dona el departament de Salut van en funció del municipi on està empadronada la persona però no del lloc de feina. A BonÀrea hi treballa gent de tota la comarca i també de les de l’entorn, de manera que no es pot saber quants infectats hi ha realment a l’empresa. Algunes persones parlen de fins a 600 casos positius, mentre que d'altres rebaixen la dada fins a 400, però les dues xifres, si fossin certes, serien insostenibles. Només una dada: cada dia surten de l'empresa 360 camioners. Si la taxa d'infecció fos tan elevada, ja hauria fet estralls per tot arreu.

Des de l’empresa no volen dir el nombre de positius, tot i que fonts pròximes parlen de l’entorn d’un centenar. El nombre de persones que han hagut de confinar-se a casa seva, alguns d'ells amb coronavirus però la majoria només per prevenció, podria rondar les 900 persones, segons fonts de dins de l'empresa.

Alguns treballadors denuncien, sempre des de l’anonimat, que les mesures han arribat tard, però reconeixen que ara s’estan aplicant. Tot i això, expliquen casos de mala praxi, com, per exemple, persones que han hagut de passar la quarantena perquè tenien símptomes i al cap de 15 dies han tornat al seu lloc de treball i no els hi han fet proves fins al cap d'un parell de dies. També hi ha queixes de treballadors que un bon dia han trobat a faltar els seus companys però no han aconseguit saber si estaven de baixa per covid o per algun altre motiu. El sindicat USOC és un dels més crítics amb la gestió que l'empresa ha fet de la crisi. De fet, fa tres setmanes van demanar una inspecció de treball perquè "algunes les mascaretes que havien donat als treballadors eren de tela en lloc de quirúrgiques i a sobre pretenien que els treballadors les netegessin a casa seva", expliquen fonts del sindicat. El resultat d'aquella inspecció encara no ha arribat, però, de moment, ja va servir perquè l'empresa comencés a distribuir mascaretes quirúrgiques. Des del sindicat també lamenten que l'empresa volia prendre la temperatura dels treballadors dins de la planta i que va ser la USOC qui va aconseguir que es prengués a la porta. Els portaveus d'aquest sindicat denuncien que "l'empresa ha reaccionat tard i molts dels casos s'haurien pogut evitar" però al mateix temps reconeixen que des de fa un parell de setmanes s'estan fent moltes proves i que les mesures de prevenció han millorat. El sindicat no gosa donar dades del nombre d'infectats, perquè tenen un compromís de confidencialitat, però tots es posen les mans al cap quan senten les xifres que es comenten pel poble.

"Segons l'Ajuntament de Guissona, l'empresa i la Generalitat, tot està controlat... Si no fos així, Salut ja hagués tancat", assegura la presidenta del Comitè d'Empresa, Maria Garcia (CCOO). A través d'un comunicat, l'empresa va informar que s'han fet 3.000 proves als treballadors, però no especifica quant de temps fa que estan fent proves. El comunicat conclou que "la situació actual és de normalitat amb una taxa d’incidència a la baixa i sense cap brot".