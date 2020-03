Què passa amb la preinscripció? I la selectivitat?: sis preguntes sobre el tancament dels centres educatius

El primer que s'ha de tenir clar és que el tancament durant 14 dies de tots els centres educatius del país és una decisió inèdita que mai abans s'havia produït a Catalunya, de manera que encara no hi ha respostes per a totes les preguntes que sorgeixen després de la decisió del Govern per evitar la propagació del coronavirus. El tancament afectarà més d'un milió i mig d'alumnes –de llars d'infants, escoles i instituts–, així com més de 72.000 docents. Unes xifres a les quals s'han de sumar les d'universitats, que són més de 200.000. Aquestes són algunes de les preguntes que sorgeixen a partir d'ara.

¿Els alumnes tindran feina a fer?

Molts centres preparen activitats per no perdre el ritme acadèmic

Els centres educatius de primària, secundària i batxillerat s'estan organitzant per intentar fer arribar als estudiants recursos pedagògics per no perdre el ritme acadèmic. "Els pròxims dies ens adreçarem a vosaltres per tal de fer l'acompanyament acadèmic dels vostres fills", diu una carta a les famílies d'una escola d'Igualada. A l'Ipsi, a Barcelona, el claustre també està debatent què fa. Daniel Klamburg, director de primària, explica que el més probable és que als alumnes de 1r a 3r de primària se'ls facin recomanacions o propostes d'activitats, mentre que als alumnes de 4t a 6è potser se'ls entreguen dossiers i feines més concretes. Una de les idees que han sorgit és que els alumnes facin un diari explicant com viuen aquests 14 dies a casa sense classes.

Tot i això, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha deixat molt clar a TV3 que "no es farà ensenyament a distància". "Sabem que hi ha una bretxa digital i que molts alumnes no disposen d'aparells. Si féssim una formació online deixaríem fora l'alumnat de famílies més desfavorides. No ho farem. No hi haurà activitat lectiva", ha afirmat.

En canvi, les universitats han suspès les activitats lectives presencials, però totes estan avisant els estudiants que això no vol dir que se suspenguin les classes. "La docència s'impartirà de manera virtual", ha avisat la UAB.

Amb qui es queden els nens?

Els avis no són una bona opció

"El millor és que una única persona, coneguda, de baix risc i en bon estat de salut es faci càrrec dels nens. I que en cap cas es facin grups. Cal evitar les agrupacions en qualsevol condició", afirma a l'ARA Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria, pediatra del Parc Taulí de Sabadell i especialista en malalties infeccioses. Els avis, doncs, no són una bona opció, perquè formen part d'un dels col·lectius de més risc. Bargalló ha dit que s'aprovaran mesures de conciliació aviat.

Què passa amb les portes obertes? I la preinscripció?

S'obriran les escoles uns dies concrets per inscriure els alumnes

Amb les escoles tancades fins al dia 27 de març se suspenen també les tradicionals portes obertes, jornades que aquests dies estaven fent molts centres abans de la preinscripció. Passa el mateix a les universitats, que han suspès les jornades dels dies 20 i 21 de març obertes al públic i ara intenten muntar una "fira virtual" per als 19, 20 i 21 de març.

El departament d'Educació, per ara, manté la preinscripció per als ensenyaments obligatoris com estava previst, entre els dies 23 de març i 1 d'abril. Bargalló ha explicat que les escoles s'obriran "uns dies concrets" i amb "el mínim personal possible" per recollir les sol·licituds "en grups petits i de manera ordenada", i també ha dit que el Govern treballa per dissenyar un aplicatiu que permeti fer la preinscripció de manera telemàtica.

¿Se suspendrà la selectivitat?

Els sindicats d'estudiants ho han demanat al ministeri i proposen que la nota de batxillerat sigui la de tall

La secretaria d'Universitats encara no ha pogut debatre què passa amb la selectivitat. Els alumnes, que ja s'han inscrit per fer les proves d'accés a la universitat, han d'examinar-se els dies 9, 10 i 11 de juny, però el tancament dels instituts trasbalsa el calendari acadèmic que aquest any ja ha patit aturades per les vagues per la sentència de l'1-O i, en molts casos, pel temporal Gloria. Aturar les classes dues setmanes ara i gairebé lligar-ho amb les vacances de Setmana Santa ha posat en alerta molts professors i estudiants. De fet, el Sindicat d'Estudiants ja ha demanat al ministeri d'Educació que suspengui la selectivitat a totes les comunitats autònomes i proposa que, de manera excepcional, la nota mitjana de batxillerat sigui la nota de tall per accedir a la universitat el curs vinent.

¿El calendari escolar podria canviar?

Educació diu que no estudia allargar el curs per recuperar les setmanes perdudes

Moltes famílies temen que les dues setmanes amb les escoles tancades pel coronavirus –del 13 al 27 de març– s'acabin enllaçant amb la Setmana Santa. És a dir que, per precaució, la setmana del 30 de març al 3 d'abril que queda entre la fi del tancament i el començament de la Setmana Santa acabi sent també perduda. En total, doncs, seria un mes perdut en el calendari acadèmic. Tot i això, ara per ara el departament d'Educació "no té sobre la taula" la proposta d'allargar el calendari escolar i fer classes durant el mes de juliol, per exemple, per recuperar el temps perdut.

I els professors, ¿hauran de treballar?

Els docents s'hauran de quedar a casa

Un altre dels dubtes que provoca el tancament d'escoles és com afectarà als prop de 100.000 professors. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha avançat a TV3 que "no hi ha d'haver ningú als centres de manera habitual", i per tant, que "els docents hauran d'estar a casa i a disposició del departament". "Ens saltaríem les mesures preventives si obríssim els centres per a alguns alumnes", ha dit el conseller, per insistir que ni tan sols els pares que no es puguin fer càrrec dels nens, no els podran portar a l'escola.