Què són els rastrejadors i quina feina fan?

Un cop superat el pic de l'epidèmia, el departament de Salut va engegar la fase de contenció, que se centra principalment en el test and trace, és a dir, fer proves i seguir els contactes dels positius per intentar aturar la cadena de transmissió i, per tant, que continuï avançant el contagi. Però com es fa el seguiment dels contactes dels positius a Catalunya?

Detecció d'un positiu per covid-19

Quan una persona va al metge d'atenció primària o als hospitals amb símptomes compatibles amb el covid-19, se li fa una prova PCR. En cas que doni positiu, comença el tracing, és a dir, la identificació dels contactes que ha tingut el pacient. El metge que l'ha atès fa un llistat de les persones amb les quals viu, amb les quals treballa i amb les quals ha estat en sopars o trobades els tres dies abans de notar els primers símptomes. En funció de criteris mèdics, el professional estableix quins contactes són de risc i passa aquest llistat al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Qui informa els contactes de la persona contagiada?

El Sistema d'Emergències Mèdiques va vehicular en l'empresa Ferroser –una filial de Ferrovial que ja gestiona el 061– el seguiment dels contactes dels nous positius. Segons el SEM, actualment hi ha 120 persones que s'encarreguen d'informar les persones que han tingut un contacte de risc amb el pacient, sense revelar el seu nom. I se'ls informa de les mesures que han de seguir, com aïllar-se 14 dies a casa o avisar els serveis mèdics si noten símptomes o el seu estat de salut empitjora.

Quantes persones hi ha a Catalunya fent seguiment dels nous contagis?

Segons el departament de Salut hi ha 180 professionals de l'administració pública fent el rastreig dels contactes dels nous casos, i tenen previst contractar-ne 65 més. Paral·lelament, hi ha 120 persones de Ferrovial que fan les trucades de seguiment.

¿Hi ha prou personal fent seguiment dels contactes?

La cap d'epidemiologia de la Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, i el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, consideren que les 120 persones que fan el seguiment telefònic són insuficients i que farien falta uns 2.000 rastrejadors a Catalunya. "Els càlculs diuen que, per cada deu casos de PCR positiva, necessites entre 3 i 7 rastrejadors de dos tipus: uns que entrevistin les persones i uns que truquin els contactes. I probablement es necessitarien unes deu persones més per fer el seguiment actiu i diari dels contactes", segons Trilla.

A Lleida hi ha rastrejadors?

"L'única xifra que us podem donar és que actualment tenim set mediadors fent el rastreig in situ", ha afirmat la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, en resposta a l'ARA, segons informa Gerard Martínez. Aquestes persones, que van començar a treballar com a mediadors socials per a l'Institut Català de la Salut a principis de juny, "ajuden a identificar contactes de casos confirmats, miren si el domicili està en condicions per fer l'aïllament i, si no, els busquen alternatives". I ho fan telefònicament i presencialment, segons Farreny.

¿S'ha rescindit el contracte amb Ferrovial, tal com va anunciar el Govern?

Ara com ara el contracte continua vigent i executant-se. El 8 de juny la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i posteriorment la consellera de Salut, Alba Vergés, van anunciar que es farien enrere en l'externalització d'aquest servei, però un mes i mig després no ho han complert. Des del departament de Salut no responen per què encara no s'ha rescindit el contracte, tal com es va anunciar que es faria. Tot i això, el vicepresident Pere Aragonès ha refermat la decisió aquest migdia, en roda de premsa, i ha dit que "no és un error" haver-se fet enrere en aquest acord, tot i que a la pràctica no s'ha dut a terme.

Quin cost té el contracte i quantes persones es preveu contractar?

Segons el contracte adjudicar a Ferroser per la via d'emergència, el cost del servei pot oscil·lar entre els 5 i els 17,7 milions d'euros, en funció de les necessitats del sistema sanitari. I és que és un contracte acordió, és a dir, que es pot ampliar o reduir segons requereixin les autoritats. De fet, a principis de juny hi havia més gent treballant-hi i ara s'ha reduït fins a les 120 persones, que és la xifra més baixa que preveu el contracte. El document contempla la contractació d'un màxim de 900 persones, que Ferrovial ja tindria formades i preparades per si han de començar a fer seguiment dels contactes. Però, esclar, l'empresa sap que la intenció de la Generalitat és rescindir-li el contracte.