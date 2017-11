Rajoy anuncia noves mesures per controlar l'educació els pròxims mesos

El 155 no ha alterat, de moment, el dia a dia del funcionament a les escoles a Catalunya. Però el govern espanyol no té intenció de deixar passar les presumptes denúncies per "adoctrinament" als centres catalans. Fa mesos que Ciutadans pressiona el PP al Congrés per intervenir en aquesta qüestió, i Mariano Rajoy ha anunciat aquest dimarts -fins a dos cops- que en els pròxims mesos mouran fitxa per controlar que els alumnes puguin estudiar en castellà a Catalunya.

El camí passarà pel Congrés, on el partit d'Albert Rivera ja va veure com naufragava una de les seves iniciatives fa només unes setmanes. La via escollida per l'equip de Rajoy és reforçar el control de la Intervenció General de l'Estat, el mecanisme que tenen, segons el seu punt de vista, per intervenir en la immersió sense vulnerar l'Estatut.

"Soc partidari de parlar, i de parlar del tema de l'educació en castellà. Aviat al Congrés de Diputats tractarem de la tasca de la inspecció educativa", ha assenyalat el president espanyol en una entrevista a la Cope aquest matí.

La proposta que hi ha sobre la taula torna a ser la de Ciutadans. Després que a mitjans d'octubre naufragués una iniciativa per acabar amb el presumpte "adoctrinament" a les aules no només de Catalunya, sinó també de Balears i del País Valencià, Rivera va registrar una proposició de llei a la cambra alta per a la creació de l'Agència Independent de l'Alta Inspecció Educativa, que assumiria les funcions de l'actual Alta Inspecció Educativa, una figura recollida en els diferents estatuts d'autonomia.

El problema principal que el PP hi va veure és que es tracta d'una agència publicoprivada on el govern espanyol perdria tot tipus de control, segons fonts populars. Això va fer que la iniciativa naufragués fa un mes. Amb tot, segueix ben viva en forma d'una proposició de llei i amb la intenció per part de Mariano Rajoy d'habilitar la inspecció perquè tingui més poder de control.

Aquesta és l'única peça que el president espanyol s'ha obert a modificar en el camp de competències entre comunitats autònomes, després de fer una defensa aferrissada de l'actual descentralització de l'Estat.