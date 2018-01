Realitat virtual per reduir l'ansietat abans d'una operació

Qui no s'ha posat nerviós abans d'entrar a un quiròfan per primer cop? Els focus de llum, la llitera freda i una munió de cares desconegudes. Entrar a un quiròfan per primer cop impressiona. Fins i tot, pot crear angoixa. És per això que l'Hospital Clínic utilitzarà la realitat virtual per reduir l'ansietat que, en molts casos, pateixen els pacients que per primera vegada s'han de sotmetre a una operació.

Es tracta d'una aplicació per a mòbil, "VR Pacients", creada per la plataforma AIS Channel, que els pacients es podran descarregar i que podran utilitzar a casa amb unes ulleres de realitat virtual que poden comprar ells mateixos. Aquesta tecnologia permet recrear diverses de les situacions que han d'afrontar els pacients que passen pel quiròfan: des de l'arribada a l'hospital, l'anestèsia –que és el que genera més por–, la cirurgia o la reanimació.

Es calcula que l'ansietat preoperatòria afecta entre un 60 i un 76% dels pacients i l'augment dels nivells d'ansietat està relacionat amb les complicacions postoperatòries. "Si aconseguim que un pacient tingui menys estrès, també baixa el nombre de complicacions" –assegura Antonio de Lacy, cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal del Clínic–, com ara l'augment de l'hospitalització, menor satisfacció del pacient o impacte en la qualitat de vida.

540x306 El doctor De Lacy i pacients que han fet servir la realitat virtual / HOSPITAL CLÍNIC El doctor De Lacy i pacients que han fet servir la realitat virtual / HOSPITAL CLÍNIC

L'estrès i l'angoixa davant d'una operació ve donada per moltes causes, ja sigui per por a la cirugia, l'anticipació al dolor, la idea de separació de la família o el temor a complicacions greus o, fins i tot, a la mort. "Els pacients que reben un diagnòstic i s'han de sotmetre a una operació, tenen angoixa i a l'anestèsia, els pacients li tenen por perquè és una part mèdica desconeguda però el procediment és molt segur", diu Jaume Balist, cap de la secció d'anestesiologia del Clínic. Patricia Vilares, coordinadora de la sala d'hospitalització del Servei de Cirurgia Gastrointestinal, reconeix que tot i que les infermeres acompanyen els pacients i resolen dubtes, als malalts "els fa por el que és desconegut". "A molts, quan se'ls diu que han de ser intervinguts, es queden en xoc, no processen la informació i canvien la forma de viure", afegeix Balist. Aquesta tecnologia, de la qual el Clínic és pioner, també permet al pacient ser part activa del seu procés mèdic. "Han d'estar informats perquè han de prendre decisions", afegeix aquest metge.

"Em dona tranquil·litat"

La realitat virtual permet als pacients experimentar de manera virtual i realista les etapes d'una cirurgia ja que s'ha demostrat que els pacients que han passat per operacions prèvies disminueixen significativament la seva ansietat. La Míriam és una de les pacients que ha provat l'aplicació i reconeix que usar-la li va aportar "tranquil·litat" i li va ajudar a "reduir l'estrès".

El Clínic, juntament amb la plataforma d'educació AIS Channel, ha treballat vuit mesos en el desenvolupament d'aquesta aplicació i n'ha fet una prova pilot amb resultats "molt positius" perquè es va aconseguir reduir l'ansietat davant l'operació en un 70% dels casos i davant l'anestèsia en un 30% dels casos. Després d'un període de proves en cirurgia gastrointestinal VR Pacients s'estendrà a totes les especialitats quirúrgiques de l'hospital i també es podria estendre a les proves diagnòstiques que puguin generar estrès com ara un TAC. A partir de l'1 de febrer es començarà un estudi més gran, amb 50 pacients, per validar la tècnica i demostrar la seva seguretat.