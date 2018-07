Reclamen “prioritat” per a la renda garantida

Les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) mostren “preocupació” pel fet que es pugui allargar la situació de no tenir un reglament de la renda garantida de ciutadania (RGC). Així ho expressa un informe presentat ahir per ECAS, que fa balanç dels primers mesos d’aplicació -des del setembre fins al maig- d’aquesta prestació, que de moment s’ha posat en marxa amb la llei però sense el reglament que es preveia. L’estudi constata que aquesta falta de reglament fa que es deneguin les sol·licituds a determinats col·lectius vulnerables que, segons les entitats socials, haurien de poder rebre la prestació.

De fet, la junta directiva d’ECAS es va reunir ahir amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que fa un mes i mig ja va anunciar que tiraria endavant el reglament per incorporar-hi les persones que, només amb la llei, han quedat excloses. Després de la trobada, la presidenta d’ECAS, Sonia Fuertes, va valorar que comparteixen amb el conseller la idea que la renda garantida de ciutadania ha de ser “una eina útil” per a tots els ciutadans vulnerables. També va afegir que El Homrani es va comprometre a millorar l’aplicació de la renda garantida.

Fuertes va deixar clar que s’ha de donar “prioritat” a l’aprovació del reglament de la RGC, un document que va reclamar perquè les persones sense sostre, les que tenen una feina intermitent, els joves menors de 23 anys procedents de centres tutelats i les víctimes de la violència de gènere, entre altres col·lectius exclosos, puguin rebre la prestació. La presidenta d’ECAS va reconèixer que des del Govern “no hi ha resistència” a l’hora d’elaborar el reglament però, tot i que no s’ha fixat cap termini, les entitats van demanar que l’aprovació no s’allargui més enllà de l’octubre.

“Creiem que, amb el reglament, la renda garantida arribarà a més gent”, va assegurar Fuertes, que va admetre que moltes persones vulnerables “no la coneixen ni en fan ús”. Els primers nou mesos d’aplicació de la RGC, ECAS ha detectat unes 30 incidències en la seva implantació agrupades en tres blocs: gestió ineficient de l’administració, denegacions de sol·licituds i una reducció de la quantia de la prestació.

Gestió lenta i excés de paperassa

Les entitats socials avisen que la gestió per sol·licitar la renda garantida és lenta i exigeix molta documentació -fins i tot alguna que no es preveia amb la llei-. També alerten que la dotació de la RGC es redueix si, per exemple, es reben ingressos d’altres prestacions que, per a ECAS, no haurien de penalitzar.

Per acabar, en el seu informe les entitats demanen que se’ls permeti actuar “com a referent” de les persones que poden sol·licitar la renda garantida. “Aquest procés ha ser nodrit per les entitats, que són les que tenen identificades les persones vulnerables. És un rol que no s’ha desplegat prou”, va defensar Fuertes, que va apostar per potenciar “l’acompanyament”.