Relaxament del confinament sense infraccions als barris de Barcelona

Un home assegut a un banc. La imatge gairebé icònica de quotidianitat s'ha tornat tot un desafiament de la llei de la nova moralitat sorgida a correcuita en temps de confinament. I fins a tres persones relaten al diari ARA haver-ho presenciat aquest dimecres, dos al barri de Verdum i un a la plaça Tetuan, tot coincidint amb el bon temps, la Setmana Santa, l'alleugeriment de la corba de contagis a Catalunya i a l'estat i el fet que divendres acaba el confinament total i a partir de dimarts es reprendran algunes activitats econòmiques ara aturades. "L'he vist i dic: però què fa! Al barri avui hi havia molta gent, semblava un dia de festa", explica la Lídia, esgotada però somrient, mentre reparteix guants de plàstic i sabó a la porta del Mercadona de la ronda de Sant Pere. Ho ha vist al barri de Verdum, on resideix. La cua on treballa al centre, cap a les cinc de la tarda, oscil·la entre les cinc i les deu persones, i ella mateixa reconeix haver vist més gent al carrer. "També aviat serà festiu i la gent potser aprofita per comprar", afegeix.

En el camí per arribar-hi des del Palau de la Música, un escombriaire assegut amb una cervesa reconeix que ha vist més gent durant aquesta setmana, "fins i tot algú passejant". En el trajecte que el periodista fa habitualment per comprar, unes deu persones passejaven el gos on la setmana passada o l'anterior potser n'hi havia tres o quatre.

A la Via Laietana, el divendres passat fantasmagòrica, no costa comptar entre vuit i deu persones amb la bossa de comprar i quatre o cinc repartidors amb bicicleta. Un agent de la Urbana reconeix que al barri del Raval "més d'un surt cada dia a buscar tabac" i fins i tot s'han trobat algú "anant a comprar pa sense diners". Un altre policia, al barri de Sant Andreu, admet que "sí que es veu més gent, però no gaire".

Al Mercadona i al Bonpreu del carrer Olesa de Barcelona, la cua per entrar-hi arriba aquesta setmana fins a la cantonada i pot ser de gairebé mitja hora. Alguns clients compren menys de 10 productes i les caixeres es queixen que alguns hi van cada dia. "He vist més cua als supermercats i, fins i tot, per primera vegada converses de dues persones a les cantonades del carrer", observa el Jordi, veí del Poble-sec.

El trànsit continua a l'alça

Mentre es percep aquest creixement de la gent que surt de casa, tot i que es manté el confinament, el trànsit també continua a l'alça. Per segon dia consecutiu, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha pujat. Fins a aquesta tarda, als accessos de sortida s'havia registrat un augment del 8,2% respecte al dimecres de la setmana passada i als d'entrada un increment del 5,5%. Són unes dades similars a les d'aquest dimarts, amb l'única diferència que ara ha crescut més el trànsit de sortida que el d'entrada a Barcelona. Aquesta tendència ascendent ha fet encendre les alarmes, tenint en compte que es produeix en plena Setmana Santa, però tot i que s'han fet més controls policials, això no ha provocat que hagin pujat les denúncies.

En les últimes 24 hores, els Mossos d'Esquadra i les policies locals han identificat 10.805 persones (un 11,4% més que el dia anterior) i 10.056 vehicles (un 10,6% més). Però, en canvi, han posat 2.694 denúncies contra persones, cosa que significa un 0,3% menys que el dia anterior. S'han fet nou detencions, s'ha posat una denúncia contra un establiment i no se n'ha tancat cap. Com que la circulació de vehicles i els controls han augmentat, tot i que no les denúncies, s'interpreta que el l'increment forma part del grup de persones que es poden desplaçar durant el confinament, encara que la setmana passada no es movia el mateix volum que ara. Coincidint amb la tradicional operació sortida de Setmana Santa, els Mossos reforçaran els controls a la xarxa viària de Catalunya –fins ara en feien uns 200 i podrien créixer fins als 290– amb un dispositiu especial.

També la Guàrdia Urbana de Barcelona farà controls de nit a la capital per evitar els desplaçaments a segones residències. De fet, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, també ha parlat sobre aquesta tendència a l'alça de la mobilitat. Ha admès que s'ha produït un "repunt" de la gent que es desplaça per la ciutat. "El bon temps no pot ser excusa per trencar les normes", ha avisat Batlle, que ha assenyalat que en determinats barris les mesures d'aïllament "no acaben de funcionar". Són punts que el tinent d'alcalde no ha volgut concretar, on els Mossos i la Guàrdia Urbana també faran més controls a les persones que es mouen a peu. Tot i això, al transport públic, el nombre d'usuaris al metro ha continuat amb una caiguda de més del 90%, que és el mateix nivell que s'havia registrat la setmana passada.

651x366 Cua a un supermercat del barri de Sant Andreu de Barcelona / FRANCESC MELCION Cua a un supermercat del barri de Sant Andreu de Barcelona / FRANCESC MELCION

"La immensa majoria dels ciutadans compleixen les normes, però diàriament tenim entre 800 i 1.000 denúncies a Barcelona", ha explicat Batlle, que en alguns casos ho ha atribuït a persones "reincidents i reiteratives". "No és un increment, però sí una cronificació de la presència no lògica de gent en espais públics", ha afegit. Pel que fa a la circulació de vehicles, el tinent d'alcalde ha apuntat que el trànsit ha baixat, encara que, amb la reducció de cotxes, ara ha augmentat la velocitat. Batlle ho ha exemplificat amb les xifres dels radars fixos i mòbils de la ciutat: el març del 2019 van enxampar 24.974 vehicles que superaven el límit de velocitat i el març d'aquest any han sigut més del doble, 58.607 automòbils.

L'augment del tràfic i de gent sortint al carrer d'aquests dies anirà en augment quan, a partir de dimarts que ve, es reprenguin algunes activitats ara aturades per la desescalada del confinament. La Generalitat, en aquest sentit, ha demanat aquest dimecres en roda de premsa que es prorrogui encara uns dies més. La consellera de la Presidència del govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha denunciat la "incertesa" que el govern espanyol els transmet de cara al desconfinament i ha demanat aquesta pròrroga de la mà dels consellers de l'Interior, Miquel Buch, i de Salut, Alba Vergés.

"És imprescindible una bona planificació per fer un bon desconfinament", ha dit Budó, que creu que una mala transició "pot ser el preludi d'un segon confinament total, i això seria un desastre". A més, ha expressat la "preocupació" dels serveis de transport públic per no poder donar resposta al desconfinament amb les garanties sanitàries necessàries, relatives sobretot a les distàncies de seguretat. A partir de divendres, d'altra banda, el transport públic tornarà a ser de pagament.