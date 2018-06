Rescatats gairebé 600 immigrants a les costes d'Andalusia i les Canàries

Efectius de Salvament Marítim han rescatat en les últimes hores prop de 569 migrants que intentaven arribar a les costes de l'estret de Gibraltar i les Illes Canàries. Els efectius han salvat 289 persones que navegaven a bord de 16 pasteres a les aigües de l'Estret i del mar d'Alboran. El rescat s'ha produït dissabte a primera hora de la matinada després que el Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarifa rebés trucades sobre la presència de pasteres a la zona.

La majoria dels rescatats han sigut traslladats al port de Tarifa, encara que algunes de les pasteres també s'han portat fins al port de Barbate. Fonts de Salvament Marítim han explicat a Efe que, entre els rescatats, hi ha un alt percentatge de menors, dones i alguns nadons. A més, el cos de salvament ha rescatat 27 homes d'origen magribí en una pastera localitzada aquest matí al mar d'Alboran.



D'altra banda, un grup de 129 migrants que es dirigien a Gran Canària també han sigut rescatats després de demanar ajuda per telèfon aquesta matinada quan eren prop de l'illa. Entre els ocupants de l'embarcació, tots ells d'origen subsaharià, hi havia dues dones i alguns menors, segons han precisat fonts de Salvament Marítim.

A més, la Guàrdia Civil encara busca dues pasteres a les aigües de l'Estret on viatjarien 18 persones més, deu d'elles en una embarcació i la resta en una barca amb rems. Al mar d'Alboran s'han mobilitzat l'helicòpter "Helimer 204" i l'embarcació "Salvamar Spica".